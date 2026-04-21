Video: así fue la impresionante invasión de los hinchas de Lens tras la clasificación a la final de la Copa de Francia

Este martes, y mientras pelea mano a mano por la Ligue 1 con PSG, Lens goleó 4-1 a Toulouse y se metió en la final de la Copa de Francia para ratificar el gran año que viene teniendo.

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Sin embargo, más allá de la contundente victoria con los goles de Florian Thauvin, Allan Saint-Maximin, Matthieu Udol y Adrien Thomasson, los hinchas de Les Sang et Or se llevaron el protagonismo.

Tanto es así que, una vez que el árbitro Willy Delajod le puso fin al cotejo, los simpatizantes que estaban en las tribunas del Estadio Bollaert-Delelis invadieron el terreno de juego de manera multitudinaria.

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Todo el público de Lens invadió el campo de juego para festejar la clasificación a la final de la #CopaDeFranciaEnDSPORTS pic.twitter.com/xSKw2Fy1bl — DSPORTS (@DSports) April 21, 2026

Si uno se detiene a pensar, la reacción no es para menos. De hecho, el conjunto de la ciudad homónima no llegaba a la definición del certamen desde 1998.

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Mañana, tras el enfrentamiento entre Racing de Estrasburgo y Niza, Lens conocerá al último rival que tendrá en el camino hacia un título que no pudo ganar, más allá de que fue subcampeón en 1948, 1975 y hace 28 años.