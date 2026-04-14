Irán pone en duda su presencia en el Mundial 2026 y exige garantías de seguridad a la FIFA

A menos de dos meses del inicio del Mundial 2026, la Selección de Irán mantiene en suspenso su participación en el torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Pese a que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, había confirmado días atrás que el combinado iraní jugaría sus partidos de fase de grupos en territorio estadounidense, desde Irán no hubo una validación oficial de esa decisión.

Si bien la federación iraní aceptó que no podrá trasladar sus encuentros a México, posibilidad que había sido acercada por la presidenta Claudia Sheinbaum, ahora elevó nuevas exigencias vinculadas a la seguridad de su delegación.

Según informó WANA, la federación envió un pedido formal a la FIFA en el que condiciona su presencia en el Mundial a la implementación de medidas de protección especiales para jugadores, cuerpo técnico y dirigentes, tanto dentro como fuera de los estadios durante toda su estadía en Estados Unidos.

Además, el comunicado aclara que la decisión final no depende exclusivamente del ámbito deportivo, sino que será tomada por el gobierno iraní, en un contexto geopolítico complejo. Las tensiones entre Irán y Estados Unidos se han intensificado en los últimos meses, especialmente tras los bombardeos conjuntos con Israel ocurridos el 28 de febrero, situación que incrementa la preocupación por la seguridad.

De esta manera, la presencia de Irán en el Mundial 2026 aún no está garantizada y queda sujeta a negociaciones diplomáticas y a las garantías que pueda ofrecer la FIFA en las próximas semanas.