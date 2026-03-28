Franco Colapinto terminó 15° en la clasificación del Gran Premio de Japón de la Fórmula 1

Franco Colapinto afrontó su primera clasificación en el histórico circuito de Suzuka Circuit con sensaciones encontradas. El piloto argentino finalizó 15° con su Alpine en la grilla del Gran Premio de Japón de Fórmula 1, tercera fecha de la temporada 2026.

A pesar de haber superado el primer corte de la Q1 por un margen ajustado, Colapinto no logró encontrar el ritmo necesario en la segunda tanda y quedó eliminado en la Q2, lejos de su compañero Pierre Gasly, quien volvió a imponerse en la interna del equipo y avanzó a la Q3.

Un rendimiento irregular en clasificación

El argentino había logrado meterse en la Q2 con un tiempo de 1m30s931, apenas una décima más rápido que el Williams de Alexander Albon. Sin embargo, en la siguiente instancia no consiguió mejorar lo suficiente en un trazado técnico y exigente como Suzuka.

Gasly, en cambio, mostró un ritmo sólido y fue siete décimas más veloz en comparación directa, ampliando la diferencia en el duelo clasificatorio interno (0-3 en la temporada).

Antonelli da el golpe y se queda con la pole

La gran sorpresa de la jornada fue el italiano Andrea Kimi Antonelli, quien se quedó con la pole position con Mercedes y largará desde el primer lugar en la carrera del domingo.

El joven piloto confirmó su gran momento en este inicio de temporada y encabezará la parrilla en uno de los circuitos más desafiantes del calendario.

Qué necesita Colapinto en carrera

De cara a la competencia, Colapinto deberá apostar a una estrategia sólida y a su ritmo en tandas largas para avanzar posiciones. La degradación de neumáticos y las oportunidades que ofrece Suzuka podrían jugar a su favor si logra una buena largada.

El piloto argentino buscará sumar sus primeros puntos con Alpine en una temporada que recién comienza, pero que ya presenta desafíos importantes en su adaptación a la categoría.