Entradas para Los Pumas: cómo comprar, precios y los detalles de la preventa para ver a Argentina

La UAR lanzó la preventa para los tres partidos de la ventana internacional de julio, con sedes en Córdoba, San Juan y Santiago del Estero. Habrá diferentes etapas de venta y valores según ubicación.

La Unión Argentina de Rugby confirmó el inicio de la preventa de entradas para los partidos de Los Pumas en la ventana internacional de julio 2026, una serie de encuentros de alto nivel que se disputarán en el país.

La venta anticipada se realiza de manera exclusiva a través de Ticketek, con beneficios en esta primera etapa, como financiación en cuotas. Se espera una alta demanda, ya que cada presentación del seleccionado suele agotar localidades en pocas horas.

Cuándo juegan Los Pumas en julio 2026

El calendario incluye tres partidos correspondientes al Nations Championship:

4 de julio vs. Escocia en el Estadio Mario Alberto Kempes

11 de julio vs. Gales en el Estadio San Juan del Bicentenario

18 de julio vs. Inglaterra en el Estadio Único Madre de Ciudades

Cómo es la venta de entradas

La UAR mantendrá el esquema habitual:

Preventa exclusiva (con cupos limitados)

Asignación de entradas a clubes

Venta general

Las etapas confirmadas son:

Preventa 1: del 17 de marzo al 5 de abril

Preventa 2: del 6 al 26 de abril

Venta final: desde el 27 de abril

Precios de entradas para Los Pumas en Córdoba

Para el partido ante Escocia:

Categoría 1: $20.000 $35.000 $45.000

Categoría 2: $50.000 $65.000 $80.000

Categoría 3: $100.000 $120.000 $150.000

Precios en San Juan vs. Gales

Categoría 1: $25.000 $45.000

Categoría 2: $35.000 $60.000

Categoría 3: $70.000 $120.000

Categoría 4: $150.000 $250.000

Categoría 5: $200.000 $300.000

Precios en Santiago del Estero vs. Inglaterra

Categoría 1: $25.000 $50.000

Categoría 2: $60.000 $90.000

Categoría 3: $165.000 $200.000

Categoría 4: $200.000 $250.000

Categoría 5: $250.000 $350.000

Alta demanda y recomendación

El interés por ver a Los Pumas creció en los últimos años, impulsado por el nivel del equipo y la jerarquía de los rivales. Por eso, desde la organización recomiendan comprar las entradas con anticipación para asegurar un lugar en partidos que prometen estadios llenos.