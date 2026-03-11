Qué jugadores de la Selección Argentina podrían cambiar de club tras el Mundial 2026

Si bien la mira está puesta en defender la corona en el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, hay otra cuestión que incumbe a los futbolistas de la Selección Argentina: qué será de ellos tras el torneo. Es que muchos ya saben en qué club seguirá su carrera, mientras que otros podría cambiar de aire.

Uno cuyo futuro es una incógnita es Emiliano Martínez. Si bien "Dibu" tiene contrato con Aston Villa hasta 2029, todo indica que podría cambar de club a mitad de año. Vale recordar que para el pasado mercado de pases europeo estuvo cerca de convertirse en refuerzo del Manchester United.

Otro que está más afuera que adentro de su club es Cristian Romero. El "Cuti" tiene todos los números para abandonar Tottenham, que está con la soga al cuello por el descenso y comprometido financieramente, por lo que está decidido a venderlo. A los 27 años, el capitán no vería con malos ojos dar el salto hacia un nuevo desafío.

Alexis Mac Allister tiene dos temporadas más de contrato con Liverpool, pero su futuro no está asegurado.

Por su parte, Marcos Senesi sigue brillando en Bournemouth y sumando argumentos para meterse en la lista definitiva de Lionel Scaloni. El Mundial 2026 aparece como su gran ilusión y también como posible trampolín. Barcelona, Juventus y Borussia Dortmund lo siguen de cerca desde hace tiempo, y en las últimas semanas se sumó otro interesado: Aston Villa.

Es una incógnita el futuro de Alexis Mac Allister en Liverpool, quien tiene más de dos temporadas de contrato por delante, pero la renovación aún no se puso sobre la mesa. La dirigencia ya blindó a Ryan Gravenberch y prepara una extensión para Dominik Szoboszlai, aunque todavía no avanzó con el argentino. Manchester United y Real Madrid lo observan con atención.

El que también está en la mira del "Merengue" es Nicolás Paz. Figura de Como y una de las revelaciones de la Serie A, el mediocampista podría ser recomprado en los próximos meses a cambio de nueve millones de euros y, así, retonar al conjunto español.

Julián Álvarez está en la mira del Barcelona desde hace tiempo.

No es novedad que el Barcelona lo quiere a Julián Álvarez, hoy en el Atlético de Madrid. El conjunto catalán insiste desde hace tiempo con el delantero, aunque por ahora todo se mueve en el terreno de los rumores. Recuperado su poder goleador y su rol protagónico en el equipo de Diego Simeone, el ex River es una pieza clave para el "Colchonero".

En veremos están Thiago Almada, de poca participación, precisamente, en el Atlético de Madrid, por lo que no se descarta que pueda emigrar, mientras que Joaquín Panichelli y Valentín Barco brillan en Racing de Estrasburgo y también podrían mudarse en el futuro cercano. Al goleador de la Ligue 1 lo tiene entre ceja y ceja el Atlético de Madrid, mientras que el "Colo" había despertado el interés de Bayern Munich.



