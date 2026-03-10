Escándalo total: Neymar no jugará en el Santos por un increíble motivo y así pone en peligro su presencia en la Selección de Brasil

En Brasil todos especulan con que Neymar Junior lo volvió a hacer. El crack brasileño no podrá jugar esta noche en la visita del Santos al Mirasol, por la quinta fecha del Brasileirão, y justo en el partido que iba a ser observado por el seleccionador del elenco brasileño, Carlo Ancelotti.

Una fatiga muscular sería el motivo por el cual Ney no estará presente, aunque los medios locales le adjudican su ausencia a "la maldición del cumple de su hermana".

El argentino Juan Pablo Vojvoda no convocó a Neymar por precaución, justo en la previa de los amistosos de la Selección de Brasil (Francia y Croacia), para lo cual el DT del Scratch dará la lista de convocados en los próximos días.

Recordemos que la última vez que el astro paulista utilizó la casaca de la Verdeamarela fue en octubre de 2023 ante Uruguay por las Eliminatorias Sudamericanas, noche en la que sufrió la rotura de los ligamentos cruzados de su rodilla izquierda.

Sin embargo, algunos periodistas brasileños afirman que su ausencia se debe al cumpleaños de su hermana Rafaella, quien el miércoles cumplirá 30 años y hará una gran fiesta en su casa de Rio de Janeiro. Y el dato en el que se basan los comunicadores de Brasil indica que el futbolista no jugó el día del aniversario de su hermana durante las últimas 11 temporadas.

La racha inició en las campañas de 2015 y 2016, en las que Neymar vestía la camiseta del Barcelona, el jugador casualmente estuvo suspendido. Los siguientes años, cuando representó a Paris Saint Germain, Al Hilal y Santos, tuvo la desgracia de haberse lesionado.