Arthur Fils es campeón del ATP 500 de Barcelona

El francés Arthur Fils se consagró campeón del ATP 500 de Barcelona tras derrotar en sets corridos a Andrey Rublev por 6-2 y 7-6(2), en una final intensa donde mostró carácter, agresividad y solidez en los momentos clave.

El joven tenista francés dio una nueva muestra de su crecimiento en el circuito y sumó un título importante tras imponerse ante uno de los jugadores más peligrosos del ranking.

KING ARTHUR I OF BARCELONA %uD83C%uDDEB%uD83C%uDDF7%uD83E%uDD34@ArthurFils dominates Rublev 6-2 7-6 to clinch his fourth ATP title!#BCNOpenBS pic.twitter.com/6wT3jEpb0u April 19, 2026

Un inicio adverso y una rápida reacción

El encuentro comenzó con dudas para Fils, que cedió su servicio en el arranque producto de errores no forzados. Rublev aprovechó ese momento para tomar la iniciativa y marcar el ritmo desde el fondo de la cancha.

Sin embargo, el francés reaccionó con rapidez: elevó la intensidad de sus golpes, recuperó el quiebre y comenzó a dominar el juego. Con mayor profundidad y agresividad, consiguió una segunda ruptura clave que le permitió cerrar el primer set por 6-2.

Un segundo set cambiante y de alta tensión

En el segundo parcial, Rublev salió con una postura más ofensiva y generó varias oportunidades de quiebre. Pero Fils mostró madurez competitiva y respondió con firmeza en los puntos decisivos.

El francés volvió a quebrar y se adelantó 5-2, aunque no logró cerrar el partido en ese tramo. El ruso aprovechó la oportunidad para reaccionar y forzar un desenlace más parejo.

Tie-break y consagración

La definición se volvió tensa, con errores de ambos lados, hasta desembocar en el tie-break. Allí, Fils fue más preciso, manejó mejor la presión y selló el triunfo por 7-6(2).

From match point down in R1 to CHAMPION %uD83C%uDFC6@ArthurFils lifts the iconic Trofeo Conde de Godó!#BCNOpenBS pic.twitter.com/yw70xkqmOr — Tennis TV (@TennisTV) April 19, 2026

De esta manera, el francés se quedó con el título en Barcelona y confirmó su proyección como una de las grandes promesas del tenis mundial.