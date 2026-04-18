Rublev vs. Fils: final confirmada en el ATP 500 de Barcelona tras dos remontadas

Andrey Rublev y Arthur Fils protagonizarán la gran final del ATP 500 de Barcelona tras imponerse en dos semifinales muy exigentes y con remontadas incluidas, en una jornada que dejó emociones fuertes sobre el polvo de ladrillo español.

El primero en meterse en la definición fue Rublev, quien superó al serbio Hamad Medjedovic por 3-6, 6-2 y 6-2 en una hora y 58 minutos de juego. El ruso, que había comenzado con dudas, logró revertir rápidamente la historia gracias a su potencia desde el fondo de la cancha y su mayor consistencia, dominando con claridad los dos últimos sets para sellar su pase a la final.

Este resultado no solo lo devuelve a una instancia decisiva en un torneo de esta categoría, sino que también le permitirá escalar posiciones en el ranking ATP, con la posibilidad de cerrar la semana cerca del puesto 12 o 13 y encarar la gira europea con buenas perspectivas de volver al top 10. En caso de consagrarse, Rublev alcanzará el título número 18 de su carrera, sumando a su palmarés que ya incluye dos Masters 1000, seis torneos ATP 500 y nueve ATP 250, y cortaría una sequía de más de un año sin títulos.

Del otro lado del cuadro, Fils mostró carácter para dar vuelta su partido ante el español Rafael Jódar, una de las grandes revelaciones de la temporada. El francés se impuso también por 3-6, 6-2 y 6-2 en una hora y 52 minutos, confirmando su gran momento pese a haber regresado hace poco tiempo de una lesión en la espalda que lo tuvo alejado de las canchas.

La actuación de Fils en Barcelona le asegura su regreso al top 30 del ranking y lo posiciona nuevamente como uno de los jóvenes más prometedores del circuito. Además, si logra quedarse con el título, sumará el cuarto trofeo de su carrera profesional, luego de sus conquistas en Lyon 2023 y en los ATP 500 de Hamburgo y Tokio 2024.

Más allá de la eliminación, Medjedovic también se llevó un balance muy positivo del torneo, ya que alcanzó las semifinales tras superar la clasificación y tendrá un importante salto en el ranking, subiendo alrededor de 20 posiciones hasta ubicarse cerca del puesto 68 del mundo.

La final entre Rublev y Fils se disputará a partir de las 5 de la mañana y promete un duelo de alto nivel entre experiencia y juventud, en uno de los torneos más tradicionales de la gira sobre polvo de ladrillo.