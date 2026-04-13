Francisco Cerúndolo debutó con autoridad en el ATP 500 de Múnich y avanzó a la segunda ronda

Francisco Cerúndolo comenzó con paso firme su camino en el ATP 500 de Múnich. El argentino, quinto preclasificado del certamen, se impuso con autoridad por 6-2 y 6-2 ante Sumit Nagal en un partido que resolvió en apenas 80 minutos sobre polvo de ladrillo.

Businesslike %uD83D%uDC54



Francisco Cerundolo puts in an emphatic display as he beats Nagal 6-2 6-2 %uD83D%uDD25#bmwopenbybitpanda pic.twitter.com/24tVM45oYC — Tennis TV (@TennisTV) April 13, 2026

El primer set fue ampliamente favorable para el tenista argentino, que logró un quiebre temprano para encaminar el parcial. Aunque Nagal insinuó una reacción en el game siguiente, Cerúndolo sostuvo su servicio en un momento clave y volvió a romper el saque de su rival para dominar con claridad.

El indio llegaba con desgaste físico tras un exigente encuentro de clasificación disputado el día anterior, en el que necesitó más de dos horas y media para superar al alemán Diego Dedura. A pesar de ese esfuerzo, mostró pasajes de lucha, aunque no le alcanzaron para incomodar de manera sostenida al argentino.

En el segundo set, Cerúndolo volvió a marcar el ritmo con un quiebre rápido que lo puso 2-0. Si bien Nagal logró recuperar uno de los breaks y acortar la distancia, el argentino retomó el control del partido y cerró el triunfo sin sobresaltos, manteniendo su solidez desde el fondo de la cancha.

Con este resultado, Cerúndolo avanzó a la siguiente ronda del ATP 500 de Múnich, donde enfrentará al ganador del cruce entre Flavio Cobolli y el propio Dedura, en busca de seguir avanzando en el torneo alemán.