Tomás Etcheverry venció a Grigor Dimitrov y dio un gran paso en el Masters 1000 de Montecarlo

Tomás Etcheverry logró un gran triunfo ante el búlgaro Grigor Dimitrov y se metió en la segunda ronda del Masters 1000 de Montecarlo, uno de los certámenes más importantes de la gira sobre polvo de ladrillo.

Etcheverry, que atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera, se impuso por 6-4, 2-6 y 6-3 tras una hora y 56 minutos de juego. De esta manera, el tenista oriundo de La Plata consiguió su primera victoria ante Dimitrov en el circuito ATP.

El búlgaro, por su parte, continúa en busca de recuperar su mejor versión tras la dura lesión sufrida en Wimbledon 2025, cuando estuvo cerca de dar el golpe ante el italiano Jannik Sinner.

En la próxima instancia, Etcheverry se medirá ante el francés Térence Atmane, quien venció al estadounidense Ethan Quinn por 6-1 y 6-4.

El argentino llega en un gran momento, tras haber conquistado recientemente el ATP 500 de Río, resultado que le permitió regresar al top 30 del ranking mundial y posicionarse como uno de los tenistas sudamericanos más destacados del circuito.