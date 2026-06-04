"Taxi Driver" cumple 50 años y se reestrena en cines para celebrar su aniversario

"Taxi Driver" fue una de las películas más influyentes del cine estadounidense, un retrato crudo y perturbador de la soledad urbana que marcó a toda una generación.

Dirigida por Martin Scorsese y protagonizada por Robert De Niro, la historia se convirtió con el tiempo en un clásico indiscutido, tanto por su estética como por la intensidad de su protagonista.

A 50 años de su estreno, el film vuelve a ser noticia por su reestreno en cines, una oportunidad ideal para reencontrarse con una obra que aun genera impacto incluso décadas después.

Su regreso a la pantalla grande permite revivir la atmósfera única de Nueva York en los años 70 y la construcción de uno de los personajes más recordados de la historia del cine.

¿De qué trata "Taxi Driver", la película que llevó a la cima a Martin Scorsese y hoy cumple medio siglo?

¿De qué trata "Taxi Driver", la película que llevó a la cima a Martin Scorsese y hoy cumple medio siglo?

Acá nos encontramos con la historia de Travis Bickle, un exmarine taciturno que vuelve de Vietnam, con dificultades para conciliar el sueño y que termina manejando un taxi por las noches en una Nueva York que nunca descansa, con el fin de encontrar un propósito nuevo para su vida.

Él vive como si estuviera completamente aislado dentro de ella. Entre luces amarillas, calles húmedas y miradas que se cruzan sin encontrarse, su rutina se vuelve casi hipnótica, como si la ciudad lo fuera empujando cada vez más hacia adentro de su propia cabeza.

Y en ese ir y venir nocturno, el trabajo no es solo trabajo: es casi una forma de aguantar el vacío, de encontrarse en medio de la sensación de incertidumbre, de salir adelante de la inestabilidad. Travis recorre la ciudad como quien flota en automático, anotando pensamientos en un diario que parece más una descarga mental que otra cosa, preocupándose por las tristezas y desgracias de los demás.

Afuera ve una Nueva York áspera, caótica, con algo de decadente y de imposible de ignorar, y adentro suyo todo eso empieza a mezclarse hasta volverse una sola cosa difícil de separar.

Lo que hace que "Taxi Driver" sea tan particular es esa forma de meternos en un estado mental más que en una historia lineal. Travis observa todo con una mezcla rara de cansancio y extrañeza, como si cada pasajero fuera apenas un reflejo fugaz de algo que no logra nombrar.

Hay algo poético pero también oscuro en su manera de habitar la noche, en ese andar constante sin destino claro, donde la soledad no es solo un contexto sino casi una forma de respirar.

Dirigida por Martin Scorsese, la película construye una Nueva York que no es escenografía, sino una realidad más marginalizada, la de la vida nocturna: vibra, incomoda, agobia. Todo tiene una textura casi sucia, pero viva, como si la ciudad respirara al mismo ritmo irregular que su protagonista.

Y en ese paisaje aparece Robert De Niro con una interpretación magistral, contenida, que dice más con los silencios y las miradas que con las palabras.

¿Dónde se puede ver "Taxi Driver"?

A 50 años de su estreno, "Taxi Driver" volvió a aparecer en Netflix, donde forma parte del catálogo en distintas regiones y permite revisitar este clásico de Martin Scorsese desde el streaming.

En Buenos Aires, además, el film se suma a un ciclo especial de cuatro funciones organizadas por el Gobierno de la Ciudad, una propuesta que busca recuperar grandes clásicos en pantalla grande y homenajear a las historias en sus aniversarios. En este contexto, vuelve a tener ese lugar de experiencia colectiva en el cine para la cuál se produjo en principio, dándole la posibilidad a la generación que creció en la época de su estreno de volver a vivir ese momento preciado de su pasado y a la juventud la oportunidad de poder sentirlo por primera vez.