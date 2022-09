Cacho Garay sabe utilizar sus palabras para hacer reír hace varias décadas, aunque se reconoce como una persona tímida. El humorista encontró varios referentes en su camino, aunque no duda en marcar a Luis Landriscina como el principal. Justamente, se prepara para una gala especial que lo tendrá en el Teatro Coliseo junto a su máximo ídolo. "No es el show de Cacho Garay homenajeando a Luis Landriscina, es un show juntos. Para mí el protagonista principal es él", aclara sobre la función del lunes 10 de octubre.

De todos modos, no es la primera vez que compartirá una experiencia laboral con el comediante chaqueño al que sigue desde pequeño. "Tuve la enorme suerte de haber hecho algo con Luis para la Fundación Favaloro que se llamó 'El amor por el humor' junto a Doña Jovita (José Luis Serrano). Fue una experiencia enriquecedora", recuerda sobre un proyecto que se editó en DVD.

-¿Qué significó Luis Landriscina en tu carrera?

-Toda persona que hace humor es como un ídolo para mí, pero porque una persona que intenta hacer reír a otro, ya sea en un café o un bar, está haciendo algo mágico, está intentando mejorarle el ánimo a la gente. En ese sentido, Luis es el más grande en la Argentina, lo admiro desde que era un niño aunque nos separan nada más que 20 años. Lo escuchaba en la radio, lo vi en la televisión, siempre lo admiré. Si lo trasladamos al fútbol, es como jugar con Diego Maradona o Lionel Messi.

Cacho Garay no escapa a su timidez.

-¿Es importante que el humorista esté conectado con la actualidad del país?

-Tiene mucho de fascinación. Siempre me preguntan si es difícil hacer humor hoy, yo voy a cumplir 68 años y no recuerdo tiempos fáciles. Siempre hubo que esforzarse pero lo importante es que haya trabajo. Hoy no sé si la gente tiene ganas de reírse pero estoy seguro que tiene la necesidad de hacerlo. Ahí entramos nosotros a cambiarle el ánimo, a dibujarle una sonrisa y si no podemos, se la robaremos. Es hermoso y te enorgullece ver a cientos y cientos de personas riendo a carcajadas y sentir que fue uno el que provocó eso.

-¿Cómo te llevás con el auge del stand up y los nuevos comediantes?

-Yo me considero un intruso, soy del otro siglo. Me voy acomodando, por ejemplo, redes sociales tengo pero no son lo mío. Hablo a través del humor de la vida cotidiana, nos reímos de las cosas que nos pasan. La gente que vive acelerada se pierde eso, aunque muchas veces es por obligación o necesidad. Las redes sociales tienen a mucha gente con ocurrencias que es lo mismo que yo hago, vivir la vida con humor. No dejo que la vorágine de estos días me empuje.

PING PONG.

- ¿CÓMO TE DEFINIRÍAS EN POCAS PALABRAS?

- Una persona que es feliz con lo que hago.

- ¿UNA VIRTUD?

- Estoy siempre dispuesto a aprender.

- ¿UN DEFECTO?

- Soy imperfecto.

- ¿QUÉ TE PONE DE BUEN HUMOR?

- La sinceridad.

- ¿Y DE MAL HUMOR?

- La mentira.

Luis Landriscina, invitado de lujo a su próximo show.

- ¿UN PASATIEMPO?

- Me gustan las antigüedades.

- ¿UN TALENTO OCULTO?

- Siempre me dijeron que estaba lento. (risas)

- ¿CON QUÉ TE LUCÍS?

- Soy muy feliz haciendo reír a la gente.

- COMIDA FAVORITA.

-Lo que más me gusta es comer seguido. (risas)

- ¿UNA SERIE?

- Bonanza.

- ¿SI NO TE DEDICARAS A TU PROFESIÓN, QUÉ HARÍAS O SERÍAS?

- Seguiría intentando hacer humor.

- ¿UN ARTISTA FAVORITO?

- Luis Landriscina.

- UNA CANCIÓN.

- El himno nacional argentino.

- ¿LO PRIMORDIAL EN LA PAREJA?

- Que cada uno viva en su casa.

- ALGUIEN EN QUIÉN CONFIÁS CIEGAMENTE.

- Dios.

- ¿UN MIEDO?

- La inseguridad.

Cacho Garay se vuelve a presentar en Buenos Aires.

- LAS VACACIONES PERFECTAS.

- Nunca me tomé vacaciones, amo estar en actividad todo el tiempo.

- UN PLACER CULPOSO.

- No siento culpa.

- UN GUSTO EXÓTICO.

- No tengo.

- UN SUPERPODER QUE TE GUSTARÍA TENER.

- Sanar niños.