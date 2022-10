En lo que a siglo XXI refiere, " Intrusos" es el programa más emblemático de la farándula en televisión. Más allá de las diferentes ediciones y el paso del tiempo, hay piezas que resultan vitales y no siempre quedan bajo los reflectores. Héctor Rossi podría ser mencionado de dicha manera por su extensa trayectoria dentro del ciclo como locutor, que contó con distintas etapas.

.

Tras un alejamiento de cinco años, la incursión de Florencia de la V como conductora incluyó su retorno, con un paso adelante en protagonismo. No solo aporta comentarios como soporte en los debates o imágenes de archivo, ahora tiene momentos en cámara, algo poco habitual para un locutor. "La llegada de Florencia generó una magia, porque yo quería volver y tenía el deseo de poder trabajar con ella", explica sobre su acercamiento al programa.

Héctor Rossi volvió a " Intrusos" en 2022.

-¿Cómo vivís tu nueva etapa en Intrusos?

-Fue una de las mejores decisiones profesionales de mi vida. Cuando me fui, hace cinco años, sentía que mi rol como locutor en off había llegado a un techo. Tenía ganas de dedicarme a la radio, tenía ganas de conducir, recorrer otros caminos. Tenía miedo, lo dudé, pero me animé y fue muy bueno. Me fui dando cuenta que todavía me reconocían por " Intrusos" y creo que gran parte de la identidad del programa tenía que ver con la voz, era más importante de lo que creía. Siempre supe que iba a regresar y Flor fue muy generosa, me dio mucho espacio. Cuando me fui, los portales titulaban que se iba el locutor de " Intrusos" y cuando volví escribieron que regresaba Héctor Rossi.

-¿Cómo fue trabajar con Jorge Rial?

-Siempre cuento la misma anécdota. Tuvo un gesto personal conmigo que se lo voy a agradecer siempre cuando mi papá tuvo un acv. Puso médicos a mi disposición y me ayudó un montón con la internación, no lo voy a olvidar nunca. Además, él decidió que yo tenga el micrófono siempre abierto, fue gran responsable en mi construcción dentro de " Intrusos", él fue ese puente. Nunca lo conté pero me llamó para "Argenzuela" en C5N, me hicieron una propuesta pero ya había empezado en " Intrusos". Sentí que me llegaba a destiempo así que le agradecí por tenerme en cuenta otra vez.

Héctor Rossi es el locutor de " Intrusos".

-¿En qué momento te sentiste preparado para conducir?

-Ya no hay tantas barreras y somos todos comunicadores. Siento que ahora no hay que hacer un caminito como antes, con diferentes jerarquías. Cada uno es comunicador y ocupa roles, yo pasé de ser locutor a conductor en otro canal en solo dos semanas y al poco tiempo fui panelista. Tengo claro que quiero conducir tanto en radio como en televisión, además de que siento que tengo una gran faceta de entretenedor.

-Pasás muchas horas al aire, ¿cómo es tu rutina?

-Lo tengo súper organizado. Me levanto a las 10:30, voy a correr a la cinta y al rato me voy para " Intrusos". Después me queda un bache de cuatro horas que sería mi momento de ocio. Cerca de las 19:30 salgo para la radio, donde hago cuatro horas de aire, a pesar de que la última es operada en vivo con participación de los oyentes pero yo no estoy. La última parte del día es con la conducción de otro programa hasta las 3 de la mañana y cerca de las 4 ya estoy durmiendo. Trabajo muchísimo de lunes a viernes y busco no hacer nada los fines de semana.

PING PONG.

- ¿CÓMO TE DEFINIRÍAS EN POCAS PALABRAS?

- Perseverante.

- ¿UNA VIRTUD?

- Soy un motivador.

- ¿UN DEFECTO?

- Soy muy impuntual para la vida real, le fallo a mis amigos y mi familia.

- ¿QUÉ TE PONE DE BUEN HUMOR?

- Vivo de buen humor, tienen que pasar muchas cosas juntas para que esté mal.

Héctor Rossi junto a Flor de la V, actual conductora de " Intrusos".

- ¿Y DE MAL HUMOR?

- Puede ser algo relacionado al trabajo cuando estoy al frente.

- ¿UN PASATIEMPO?

- Disfruto el silencio, leer y también salir con mis amigos.

- ¿UN TALENTO OCULTO?

- Soy muy bueno cocinando pizza casera.

- ¿CON QUÉ TE LUCÍS?

- Mi presente permite que se luzcan muchas facetas mías.

- COMIDA FAVORITA.

- Milanesa con queso solo.

- ¿UNA SERIE?

- “Doctor House”.

- ¿SI NO TE DEDICARAS A TU PROFESIÓN, QUÉ HARÍAS O SERÍAS?

- Sería productor de tele o actor.

- ¿UN ARTISTA FAVORITO?

- Gustavo Cerati.

- UNA CANCIÓN.

- “Me quedo aquí” de Gustavo Cerati.

- ¿LO PRIMORDIAL EN LA PAREJA?

- La verdad.

- ALGUIEN EN QUIÉN CONFIÁS CIEGAMENTE.

- Mi familia.

- ¿UN MIEDO?

- Después de estar internado por Coronavirus, no le tengo miedo a nada.

.

- LAS VACACIONES PERFECTAS.

- Cualquier lado donde pueda caminar mucho y recorrer a mi ritmo.

- UN PLACER CULPOSO.

- Con lo dulce, no me puedo controlar.

- UN GUSTO EXÓTICO.

- Soy bastante tradicional en todo.

- UN SUPERPODER QUE TE GUSTARÍA TENER.

- Me encantaría volar.