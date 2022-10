Marcelo Mazzarello lleva más de 20 años en el rubro de la actuación, por lo que recorrió distintos caminos dentro de su profesión. Su actualidad lo encuentra explorando un nuevo género, algo que lo hace sonar entusiasmado. Si bien ya realizó dos unipersonales, este bucea en otros aspectos de la comedia con su incursión en el stand up. "Acá es uno el que narra. No está hecho a través de personajes, de escenografía o cuentos de ficción", aclara en primer lugar sobre "Extra Virgen", el monólogo que presenta los jueves en el Paseo La Plaza.

A la hora de explicar el título de su espectáculo, el actor comenta: "Justamente es porque soy virgen en el stand up, debuté de grande y lo que uno nota es que hay una relación directa con el público".

-¿Tuviste a alguien que te inspirara en el stand up?

-Principalmente fue Jim Jefferies, un australiano que está viviendo en Estados Unidos y vi uno de sus especiales de Netflix, me pareció muy superior a todos los demás. Tiene una gran evolución personal y va apuntando cuestiones de su vida personal. Además, corre mucho los límites de la corrección política y las estructuras del espectador. Me pareció un buen ejemplo del género.

Marcelo Mazzarello presenta su nuevo unipersonal.

-Justamente vos plantás una bandera contra la corrección política, ¿no?

-Sí, a veces hay demasiadas polarizaciones. Yo razono de determinada manera y vos como espectador podés coincidir o no, pero uno trata de hacer algo en donde no esté todo masticado y yo te diga cómo son las cosas, que es una tendencia de los argentinos. Yo hago una reflexión y un punto de vista acerca de las cosas pero a través mío, buscando cosas de la argentinidad, algo que tenemos para ser un gran país.

-¿En qué momento sentiste la necesidad de comenzar a expresarte sobre política?

-Mi opinión política dentro del gremio es muy conocida hace tiempo y testigo de esto son los compañeros con los que trabajé como Florencia Peña o Pablo Echarri, quienes conocían mi posición. Lo que sí pasó como cambio es que el hecho del encierro mientras me pasaba una situación grave con mi viejo (falleció durante la pandemia y no pudo verlo en sus últimos meses), siento que salí en defensa propia, porque me parece que se pasaron de la línea aplastando los derechos. Siento que salté en defensa de las libertades individuales, me pareció que tenía que alzar la voz.

-El espectáculo deja un mensaje positivo de la Argentina, a pesar de todo.

-Claro, no tiene ningún contenido político partidario. Yo tengo la idea de que el espectáculo tiene que estar por sobre todo. Busco tener una idea sobre qué podemos tener de acuerdo, no importa a quién votás. Hay personalidades argentinas que se destacaron en el mundo y a nadie le importó cómo pensaban porque le hicieron un bien a la humanidad. Como argentinos, tenemos que volver a eso y un poco el espectáculo es un razonamiento hacia eso.

Marcelo Mazzarello se presenta en el Paseo La Plaza.

-¿Sentís que cambió el trato con tus colegas?

-Me conocen hace mucho y me respetan, saben que nunca saqué una ventaja ni me interesó. Hay cosas donde lo más importante son tus acciones y no tu manera de opinar sobre política. En el espectáculo pongo de ejemplo a los bomberos, cuando van a un incendio no te preguntan a quién votás.

PING PONG.

- ¿CÓMO TE DEFINIRÍAS EN POCAS PALABRAS?

- Un optimista.

- ¿UNA VIRTUD?

- Que no me rindo.

- ¿UN DEFECTO?

- Soy gruñón.

- ¿QUÉ TE PONE DE BUEN HUMOR?

- Mi mujer.

- ¿Y DE MAL HUMOR?

- El bombardeo constante de malas noticias.

- ¿UN PASATIEMPO?

- Tocar la guitarra.

- ¿UN TALENTO OCULTO?

- Estoy componiendo temas.

- ¿CON QUÉ TE LUCÍS?

- Con mi espectáculo.

- COMIDA FAVORITA.

- Milanesas con papas fritas.

- ¿UNA SERIE?

- “Sick Notes”.

- ¿SI NO TE DEDICARAS A TU PROFESIÓN, QUÉ HARÍAS O SERÍAS?

- Surfista.

- ¿UN ARTISTA FAVORITO?

- Ernesto Bianco.

- UNA CANCIÓN.

- “Idilio” de Willie Colón.

- ¿LO PRIMORDIAL EN LA PAREJA?

- La flexibilidad.

Marcelo Mazzarello.

- ALGUIEN EN QUIÉN CONFIÁS CIEGAMENTE.

- Mi mujer y mi familia.

- ¿UN MIEDO?

- Perder el celular.

- LAS VACACIONES PERFECTAS.

- Chapadmalal.

- UN PLACER CULPOSO.

- No tengo culpa con los placeres.

- UN GUSTO EXÓTICO.

- Leer con lupa.

- UN SUPERPODER QUE TE GUSTARÍA TENER.

- Volar.