Amalia Granata se mostró desconfiada desde el primer momento sobre el atentado a Cristina Kirchner. La diputada de Santa Fe volvió a tener dichos repudiables durante un breve reportaje que le hicieron en " El Run Run del Espectáculo" por Crónica HD a la salida de "Polino Auténtico", el programa de radio en el que participa.

"Es una puesta en escena y que hasta que la Justicia no demuestre lo contrario tengo derecho a dudar de que eso fue armado", explicó en primer lugar durante el programa que conducen Lio Pecoraro y Fernando Piaggio. Además, fue contundente en su expresión: "Sigo pensando lo mismo, considero que esto es un circo".

.

La ex pareja del Ogro Fabbiani también hizo referencia a la crítica que le hizo Jorge Rial tras sus repudiables tweets poniendo en duda el intento de asesinato a Cristina Kirchner. "Si yo me tengo que agarrar la cabeza cuando nombran la palabra Jorge Rial, no me alcanzarían las manos. Necesito 20 manos porque ese tipo es nefasto".

Amalia Granata en su puesto de Diputada por la Provincia de Santa Fe.

Por último, Amalia Granata aclaró que, si bien no tenía motivos para asistir, no hubiese estado presente en la sesión de urgencia que se realizó en la Cámara de Diputados. "Es algo partidario y es generar más disputa entre ellos porque se están peleando entre ellos y a los argentinos no les solucionan nada". En ese mismo sentido, completó: "Uso mi tiempo para crear pryectos de leyes que beneficien a la gente, no para hacer cuestiones de política barata como hace el resto".

¡Mirá el video de Amalia Granata hablando con " El Run Run del Espectáculo" por Crónica HD sobre el atentado a Cristina Kirchner!