Después que Rodrigo De Paul blanqueara su romance con Tini Stoessel, Camila Homs hizo lo mismo con Charly Benvenuto. Tras de dos meses de amor, la pareja se tomó un descanso y viajó a España para tener una romántica estadía. Pero parece que hubo problemas ya que aseguraron que hubo frialdad.

Así lo indicó Estefanía Berardi en "Mañanísima" cuando contó que se contactó con una persona que los sirvió. "Ayer les mostré las fotos de Cami Homs con su nuevo novio en Madrid. Cuando vi las fotos dije 'me gustaría charlar con alguien que los haya visto ahí en Madrid'. Y llegué a una persona que los atendió", comenzó la panelista.

"Esta persona me dijo: 'Sinceramente, los vi aburridos a más no poder. Ni hablaban. En la comida ella estaba todo el tiempo con el teléfono. No había miradas, ni besos, ni abrazos, ni nada'", reprodujo la periodista.

Acto seguido, acotó: "Vieron que en las fotos no hay demostraciones de cariño. Las fotos me dieron como que estaban embolados. Y esta fuente me dijo que no los vio muy apasionados. Si esto no te sale al principio de la relación... A mí me resultó raro". Por último, manifestó: "Los que los vieron dijeron que la relación era como muy fría".

Camila Homs compartió las primeras fotos con su novio en España.

¡Mirá todas las fotos de las vacaciones de Camila Homs y su nuevo novio!

Video: Camila Homs mostró a su novio en Instagram