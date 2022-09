Desde que Flor Vigna y Nico Occhiato debutaron como conductores en "El Último Pasajero", la cantante de 28 años no pudo evitar lanzarle divertidos e irónicos comentarios a su ex pareja. Si bien al principio el mediático tuvo graciosas reacciones, con el paso del tiempo comenzaron a circular versiones de peleas y mal vínculo.

Aunque muchos aseguraron que los ex novios protagonizaron tensos momentos durante el rodaje del programa de Telefe, la actual pareja de Luciano Castro salió a desmentir las especulaciones: “No hubo gritos, no hubo escándalos, al contrario, fue un proyecto muy lindo y como que un poco se unía todo lo que soñamos en esos siete años que estuvimos juntos”.

En ese sentido, la cronista de "Socios del Espectáculo" le recordó los picantes idas y vueltas a la bailarina, especialmente el momento en que comentó que "él te dejó siete veces": "Ese día sí estaba enojada".

.

La ex host digital de "MasterChef Celebrity" cerró contundente: “Nosotros queríamos que le vaya bien al programa. Entonces sabemos que si nos contratan a nosotros dos y… un poco de eso querés también, así que nos matamos de risa de eso”.

Respecto los dichos de la actriz, Karina Iavícoli hizo un sorprendente comentario: “Si uno presta atención, la que siempre saca el tema es ella; yo no lo escucho a Nico hablar de Flor, me da la sensación de que la quedó más triste es ella”.