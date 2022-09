En relación con las declaraciones de Érica Rivas del martes, al afirmar que no va a presenciar el estreno teatral de "Casados con hijos" debido a que le va a causar "mucha tristeza", su ex compañera de elenco, Florencia Peña le contestó muy contundente.

"Nosotros también nos sentimos tristes de que no esté. Lamentamos que no haya habido un acuerdo. Nosotros hicimos mucho para que estuviera, pero ella quería ir por un lugar y 'Casados con hijos' iba a ir por otro", expresó la actriz y conductora al ciclo "Intrusos".

.

Por otra parte, también, se refirió a determinados dichos expuestos por Érica Rivas y que pusieron, en tanto, "más leña al fuego" en el presente conflicto. Luego, la actriz se refirió a aquellos términos de su colega cuando señaló implícitamente a sus propias compañeras (ella y Luisana Lopilato) de constituirse ambas como el "opresor" de toda esta historia.

Florencia Peña le contestó a Érica Rivas.

"Yo me sentí mal, porque hubo un momento en el que parecía que a nosotros no nos importaba nada. En 'Casados con hijos' no hay ningún opresor. Hay una energía bien intencionada, de hacer algo que le divierta a la gente sin joderle la vida a nadie", explicó Florencia Peña.

Finalmente, al ser consultada sobre si mantendría una comunicación telefónica con Rivas, Peña fue tajante: "Ahora no. Tiene que pasar un poco más de tiempo. No estoy de acuerdo con lo que ella piensa y eso no me hace su enemiga".

.