A Gerardo Romano lo envuelve una grave acusación de acoso laboral y sexual por parte de la actriz Paula Di Chello, quien contó que en 2005 en la miniserie "Se dice amor" el actor se salió del guión y la besó y mordió hasta sangrar. En medio de la polémica, el acusado recreó la escena con Florencia de la V para quitarle dramatismo a la importante denuncia.

"Saben que la letra está con alfileres y los movimientos los dice el director en el momento, no se ensaya, solo se ensaya una pasadita de cámara. Pero no es verdad que no esté guionado. Sangre no se ve nunca", aseguró el actor que estuvo en "El Marginal" en "Intrusos".

Fue en ese entonces cuando Romano pidió recrear la escena con la conductora del ciclo de chimentos. "Cuidado porque sos mi fantasía desde que era chica", bromeó la presentadora. "No te voy a hacer nada", acotó él y entre risas ella respondió: "¡Hacé tranquilo!".

Acto seguido el actor tomó por la mandíbula a Florencia y le pidió que acercara sus labios para luego poder morder el inferior. Tras la actuación, ambos rieron y se miraron con los demás panelistas. Sin embargo, la escena que a muchos les causó gracia, generó incomodidad y rechazo a algunos televidentes que después se expresaron en sus redes sociales.

Romano se defendió de las acusaciones y dijo: "Jamás fui violento con una mujer. Nunca en mi vida. Ni tampoco corrí a nadie por un pasillo simplemente porque soy tímido. Muy tímido. Yo soy actor, puteador, digo mi ideología, estudié, soy abogado, todo eso sí, pero así como soy todo eso también soy tímido y jamás corrí a nadie".

Di Chello acusó por acoso sexual a Gerardo Romano.

"Yo no me acuerdo de estas escenas porque fueron hace 15 años, pero en una grabación hay un director, asistentes, productores, técnicos, camarógrafos. No estás solo con la actriz. Y podés tener un accidente laboral y lastimar a alguien, entonces le pedís perdón y seguís trabajando. Pero ahora tengo que estar dando explicaciones como un pelotudo, y para las redes sociales, como tengo ideas políticas cercanas a las del gobierno, ya dicen 'Qué otra cosa puede ser un kirchnerista que un violador'", cerró.

Video: Gerardo Romano recreó con Florencia de la V la escena por la que lo acusan de violento