Pasan las horas y crecen los escándalos en torno a la nueva edición de “ Gran Hermano 2022”. Recientemente, trascendió por boca de los mismos participantes que hay un teléfono celular dentro de la casa, como también inició el complot entre los hermanitos, que buscan ganar la competencia y llevarse los 15 millones de pesos. Sin embargo, gran parte de las polémicas se relacionan al pasado de cada uno de los ingresantes.

No es la primera vez que Walter "Alfa" Santiago participa en un reality de televisión. En 2014 el hombre de 60 años pasó por la cocina de “MasterChef Argentina”. A su vez, la conductora Georgina Barbarossa aseguró conocer al fierrero y destacó que “busca fama y le encanta el reconocimiento”.

Razones para el enorme éxito del debut de "Gran Hermano"

En este sentido, hace algunas horas se dio a conocer el vínculo que unió a “Alfa” y la actriz Esmeralda Mitre, quien recientemente fue internada de urgencia. “El tema es así, Esmeralda, antes de la pandemia, daba clases de teatro en un centro cultural. Este señor, que dicen que es muy cholulo, tomaba clases con ella”, afirmó Andrea Taboada en “LAM”.

“Siempre fui líder, soy muy calentón, muy rencoroso y tengo muchísima memoria, no me olvido de nada. Voy a ser el patriarca de las casa”, fueron las palabras del hermanito antes de su ingreso a “ Gran Hermano”. Sin embargo, esta actitud no le habría jugado una buena pasada a lo largo de su vida. La misma Mitre no soportó las actitudes del hombre de 60 años y tomó una decisión contundente respecto a su presencia en las clases.

Wanda Nara y Robertito Funes Ugarte en el ingreso a la casa de " Gran Hermano 2022" junto a "Alfa".

“Esmeralda lo echó por maltratador. Tenés que escuchar los audios que me mandaron, de un nivel impresionante”, aseveró la panelista de “LAM”. Sin embargo, a pocas horas de la primera transmisión de “GH”, trascendieron otros mensajes de audio en los que "Alfa" amenazaba a una joven a través de las redes sociales. María Pía, no sólo que lo expuso, sino que lo denunció públicamente por acoso y hasta lo calificó de "psicópata".