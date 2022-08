"Fuimos y vinimos tantas veces que ya no tenemos aniversario, digamos", dijo L-Gante tiempo atrás sobre su relación con Tamara Báez asegurando que en más de una oportunidad pusieron fin a su vínculo. Pero aquella frase parece que no quedó en el olvido ya que ahora habría una nueva separación.

Así lo indicó Estefanía Berardi en LAM e informó que su crisis se habría generado por la participación del cantante de "Cumbia 420" en "Canta conmigo ahora". "Ellos van y vienen, esto él lo ha contado en varias notas. Pero a mí la info que me llega es que ayer él no volvió a la casa a dormir, se quedó a dormir en otro lado", comenzó la periodista.

"Ella en redes dio pistas de esto que a mí me había llegado y hoy te digo que están separados. No sé si se volverán a arreglar como en otros momentos. Discuten mucho con Tamara, van y vienen. Por eso tampoco se siguen en las redes, con tanta discusión para no levantar sospechas. Es un acuerdo que tuvieron", agregó convencida.

Acto seguido, hizo referencia al indiscreto coqueteo que el artista recibió por parte de su compañera de ciclo, Ana Devin: "Yo no sé si esta situación del jurado, que hubo una que le tiró onda medio en chiste, no sé si fue motivo de discusión".

El dato que llamó la atención fue cuando la panelista contó que el miércoles por la noche L-Gante se juntó a cenar con Marcelo Tinelli, el Chato Prada y Fede Hoppe pero la que brilló por su ausencia fue la madre de Jamaica, quien pasó los últimos días enferma y en sus redes se quejó que el cantante no estuvo a su lado cuando lo necesitaba. "Los invitó a la casa. Estuvo la mamá de L-Gante, pero no estuvo Támara, su pareja, porque no se lleva con su suegra desde que hace un tiempo subió unas historias en contra suyo. Ella pasó la noche sola y las pasó muy mal. Subió historias mostrando que la habían dejado sola, que se sentía sola cuidando a la bebé", manifestó.

La reunión finalizó recién a las tres de la mañana y L-Gante se quedó a dormir en la casa en donde organizaron el asado. En los próximos días, el artista viajará a España por compromisos laborales y se sabrá si Tamara lo acompaña, como suele hacer, o se mantiene alejado de él.

