L-Gante es la flamante incorporación de " Canta conmigo ahora". Luego del recibimiento de Marcelo Tinelli, Elián Valenzuela dijo: "Gracias por invitarme, Marcelo. Acá estamos como siempre, tarde pero seguro. Yo la paso de 10 acá. Pero hay algo que me pasa cada vez que vengo: cuando llego, me tienen explicar así... encima que estoy re loco, la tengo que cazar al vuelo".

Luego de las risas de sus compañeros, Marcelo le indicó que debía pararse cuando aprobaba el talento de un participante y así lo hizo al pasar la joven Angie Carrasco.

L-Gante en " Canta conmigo ahora".

Por su parte, Tinelli le preguntó a una de las integrantes del jurado, Ana Devin, por qué no se había parado por Carrasco y su respuesta dejó sorprendidos a todos: "Estoy muy desconcentrada por la presencia de L-Gante". "¿Te gusta?", le preguntó el conductor y ella respondió: "Un montón de cosas me pasan...".

"Siento una admiración profunda y me pongo nerviosa, tiemblo y no puedo mirar a la participante, porque miro todo el tiempo para el costado, y la voy a bardear...", expresó Devin. "Shhhh, que después me esperan con el cinto”, contestó Elián, en referencia a su noviazgo con Tamara Báez.

Mirá el video del cruce entre L-Gante y Ana Devin en " Canta conmigo ahora"