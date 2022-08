Hace un tiempo, Lizy Tagliani dejó atrás el dolor por su separación de Leo Alturria, y comenzó una nueva etapa amorosa junto a Sebastián Nebot, su nuevo novio. La comediante contó que se mudó, y que por lo tanto el muchacho se sumaría con ella, y además reveló que ya pensaron posibles fechas para casarse.

.

Ahora, Tagliani indicó algunos nuevos detalles de la maternidad con la que sueña desde hace un tiempo. En su paso por "PH Podemos Hablar" la actriz habló de sus ganas de ser madre, aunque comentó que aún no tienen decidido con su pareja si será via vientre subrogado o por adopción.

"Es un proyecto, estoy averiguando y viendo posibilidades, puede ser adopción o de otra forma. Sebas me habló bastante del tema y la verdad que eso me dio más ganas, pero es un proceso que recién empieza", aseguró la humorista en un móvil de "Intrusos".

Lizy Tagliani habló de sus ganas de ser mamá.

Luego, compartió que le pidió consejos a Marley, padre de Mirko, y agregó: "Estamos con mucho deseo, pero con tranquilidad".

Como sorpresa, Lizy Tagliani reveló que ya tiene en mente los nombres que quiere para su futuro hijo: "No juego con nombres, ya los tengo decididos, por lo que su opinión no cuenta. Si es nena se va a llamar Celestina, como mi mamá, y si es varón Jaime, por que me encanta el nombre".

Sobre su próxima convivencia con su novio oriundo de Mendoza, informó: "Nos vamos a vivir juntos. Creo que a mediados de agosto nos entregan la casa".

Lizy Tagliani y su novio, Sebastián Nebot, se van a mudar juntos.

Mirá el adelanto que dio Lizy Tagliani sobre los nombres que eligió para sus hijos

.

.