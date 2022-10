En marzo de 2022, murió el periodista y conductor Gerardo Rozín a los 51 años, después de transitar una dura enfermedad, y Luciano Castro recordó cómo fue la reveladora charla que mantuvo con el conductor cuando se lo encontró en un recital y el galán estaba filmando la novela "El Primero de Nosotros", basada en la lucha del periodista contra el tumor maligno que le diagnosticaron en el cerebro.

"'El Primero de Nosotros' fue muy fuerte y el proyecto cobró cada vez más potencia porque empezaron a pasar un montón de cosas que yo no sabía y todo tuvo el doble de sentido. Fue una experiencia muy fuerte y cuando empezamos a grabar nos dijeron cómo iba a ser la historia, nos pidieron que la actuáramos a conciencia", reveló el novio de Flor Vigna en una entrevista con Pronto.

"El Primero de Nosotros" se emitió en Telefe.

Y recordó cómo fue aquella charla con Gerardo Rozín: "Mientras rodábamos la novela, no estábamos al tanto de que en realidad era la historia de Gerardo. Yo me enteré ya avanzado el proyecto y lo que me pasó fue muy fuerte: me lo dijo el mismo Gerardo".

"Fui a ver a Camilo al Luna Park con mi hija y estaba Rozín con la suya. Me preguntó qué tal la grabación y le dije: 'Uy, no sabés Gerardo, está muy bueno el proyecto'. Lo veía poco a él en el canal porque me lo encontraba siempre en un bar de enfrente, al que íbamos a comer", recordó Castro. Además, se sinceró: "Hablábamos cosas del trabajo pero no éramos amigos".

Luciano Castro recordó a Gerardo Rozín.

"'¿Vos viste algo?', le pregunté porque sabía que Gerardo era muy bocho y pesaba mucho en Telefé. 'No, pero sé todo', me dijo. Y ahí me enteré de que era su propia historia", expresó conmovido Luciano Castro en el recuerdo de Gerardo Rozín. "No supe qué hacer. Porque aparte sabía que él ya tenía su enfermedad diagnosticada, su tiempo contado y me estaba diciendo algo con una tranquilidad y una espiritualidad que a mí me removía todo", completó el novio de Flor Vigna.