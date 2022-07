Mientras vive un romántico reencuentro en Madrid con Tini Stoessel, Rodrigo De Paul vuelve a ser protagonista en el mundo del espectáculo luego de que Mariana Farjat revelara una sorprendente noticia.

La ex "Gran Hermano" dialogó con Federico Flowers en "Café Concepto" y aseguró que el futbolista le envió un mensaje a su Instagram: "La story la subí a mejores amigos, donde nada más tengo a 13 personas. ¿Cómo te enteraste vos? Nunca me imaginé que se iba a viralizar. Claramente tengo que sacar a gente de mejores amigo porque no son fieles".

Acto seguido, detalló sobre el mensaje que nunca llegó a ver ya que, según indicó, el ex de Camila Homs lo habría borrado. "Fue básicamente eso, me manda un mensaje por Instagram y lo veo tarde. Tarde pero seguro. Yo creo que habrá sido hace poco".

Si bien no pudo precisar la fecha del chat, indicó que habría sido hace meses cuando el jugador de la Selección se separó de su ex, con quien en la actualidad se encuentra en una disputa judicial. "Me habló y después lo borró pero yo lo vi, pero tarde. Calculo que fue hace poco porque él estaba con Cami Homs antes, así que no sé", manifestó Farjat.

.

"Básicamente fue esa la historia, no tengo mucho más para decir. Lástima que no lo vi antes porque si no se picaba", concluyó con picardía Marian Farjat.

