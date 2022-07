A principios de julio, More Rial perdió su embarazo. La joven estaba esperando un hijo con su novio, el cantante Maximiliano Bertorello, y a partir de la triste noticia, comenzaron las especulaciones sobre si la pareja seguía en pie.

.

De tal modo, la hija de Jorge Rial confirmó su separación esta semana. "Estoy soltera hace rato", compartió la influencer en su perfil.

En la últimas horas, More habló sobre su ruptura amorosa con Juan Etchegoyen en "Mitre Live". "Lo que me dijo Morena hace un ratito fue: 'Hola Juan, no hay nada para decir, únicamente que nos separamos'", indicó en principio el periodista sobre su charla en Whatsapp con ella.

More Rial se separó de "El Maxi" luego de perder su embarazo.

Luego, el conductor agregó: "Yo le pregunté si quería salir al aire a hablar de los motivos, y me dijo que no quería hablar públicamente de la separación. Me dijo rotundamente: 'No me hace falta hacer prensa o fama por esto' y termina con una frase que para mí es el título de esta charla”.

"'Para mí es muy difícil', me dice Morena al terminar la conversación", reveló Etchegoyen sobre lo que le dijo More Rial.

Mirá lo que dijo More sobre su separación de Maximiliano Bertorello