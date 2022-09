Moria Casán y su pareja estarán presentes en el primer programa de Mirtha Legrand. Como ya se sabe, el programa fue grabado el viernes 16 de septiembre y la "One" se mostró molesta en sus redes sociales. Esto se debe a que el rodaje se retrasó e hizo que la artista llegue tarde a sus otros compromisos laborales.

Según mostraron en " El Run Run del Espectáculo" por Crónica HD, la pareja de Fernando "Pato" Galmarini escribió en sus redes sociales: "Que día tan GRANDENEZCO tuve hoy. Grabación retrasada, teatro retrasado y yo soldado tratando de hacer todo, ¿valdrá la pena?".

Al parecer, como contaron Lio Pecoraro y Fernando Piaggio, Moria Casán llegó una hora y media más tarde a su función de teatro y el público la esperó. Se desconoce los motivos del retraso en el rodaje de Mirtha Legrand pero "la lengua karateca" siguió su descargo.

Moria Casán, molesta por el retraso de la grabación del programa de Mirtha Legrand.

"Nunca me hago preguntas, pero hoy por dormir sí y reflexiono. No vale la pena, ni califican las histerias ajenas y mi modo vaselina siempre funciona", continuó escribiendo la actriz. Por el momento, la diva de la televisión no dijo nada al respecto y se mostró muy emocionada por volver a la televisión.

Mirtha Legrand llegando a las grabaciones de su primer programa.

¡Mirá el video del descargo de Moria Casán en " El Run Run del Espectáculo" por Crónica HD!