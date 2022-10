Nicole Neumann acaparó la atención de todos los medios tras haber anunciado que su mascota, Shiva, se había perdido en el barrio privado donde vive. La perrita estuvo perdida durante tres días y se movilizaron muchas personas, hasta que tristemente apareció sin vida.

.

Nicole Neumann y un posible embarazo

Ahora, la actriz volvió a encender los medios tras el rumor de que está embarazada. "La otra vez tuvimos una charla con Nicole muy muy linda", contó Flavio Mendoza en el programa "Corta Por Lozano" (Telefe).

"No puedo decir nada.. pero te puede sorprender Nicole", continuó el director teatral. "Ella para mí tiene ganas de tener un bebé", disparó rápidamente Verónica Lozano, conductora del programa.

Nicole Neumann y Manu Urcera.

Parece ser un tema que es comunmente se habla, ya que entre las panelistas Luisa Albinoni, Vicky Xipolitakis y Costa se escuchó decir: "Lo hemos hablado fuera del aire, no seamos hipócritas". "¿Está embarazada?", le preguntaron a Flavio Mendoza, a lo que rápidamente respondió: "yo no puedo hablar porque me manda a matar".

Cabe recalcar que Nicole Neumann tiene tres hijas: Indiana, Sienna y Allegra Cubero. La actriz y modelo tuvo sus primeras tres primogénitas con Fabián Cubero, con quien mantuvo una relación de casi diez años. Así que, acostumbrada a la maternidad, no sorprendería que esté buscando un cuarto.

¿Nicole Neumann embarazada?

El día de ayer, la participante del equipo de "Los 8 Escalones", programa conducido por Guido Kaczka por eltrece, compartió con sus seguidores de Instagram el drama que vive actualmente. La actriz compartió un video en sus redes sociales en el cual expresa el cansancio que siente tras terminar su jornada. "¡Salir 9.30 am de casa... Salir 18.30 del trabajo y recién estar llegando a casa!", expresó. A su vez, destacó con ironía el tráfico generado por el fin de semana largo decretado por el Gobierno que arranca hoy: "¡Qué lindo son los feriados!".