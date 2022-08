La salud de Lidia Satragno, conocida popularmente como Pinky, preocupa a todo su entorno. En una entrevista en "Mitre Live", conducido por Juan Etchegoyen, el cantante Raúl Lavié dio detalles de cómo se encuentra la icónica conductora y exesposa: "Ella está en su mundo, pienso que está bien porque cuando la gente de pronto está pensando en otras cosas y no piensa en la realidad sino en ese pasado, no sé qué pasará por su cabecita".

"Por lo menos pienso que está siendo cuidada por su hijo, por Gastón, por la gente que la rodea y que la quiere, eso es lo que me importa, que tenga una tranquilidad, ya está afuera de nuestras manos, no quiere salir de su casa y son cosas que uno no entiende", agregó.

"No fue por la pandemia lo de salir de su casa, a ella no le afectó eso, seguro le afectó otra cosa, y es el destino que tenemos los mortales, yo con 85 años quiero empezar de nuevo y ella con mi misma edad quiere terminarla, cada uno debe respetar los llamados del cuerpo y del espiritu", aseveró el cantante.

Preocupación por la salud de Pinky: el testimonio de Raúl Lavié