La ruptura entre la Niña Loly y Jorge Rial fue una que tomó desprevenidos a todos. La pareja se había mostrado enamoradísima por meses, pasando por infinidad de programas tomados de la mano y hablando de su futuro juntos. Lo que fue la separación del año en 2015 permaneció un fenómeno inexplicado por años, pero casi una década después se conoció su verdadera catálisis.

Durante "Socios del espectáculo", los panelistas de El Trece recibieron a Marcelo Manau, amigo íntimo de la Niña Loly, en el estudio. Hablando de todo un poco, el mediático compartió detalles exclusivos de una de las rupturas más polémicas de la farándula argentina.

.

"Vos que la conociste mucho a Loly y que das fe de esa etapa de su vida, enamorada de Jorge. Hoy está en Córdoba aparentemente sola y separada ¿Vos que creé que ella sigue enamorada de Jorge?", le consultó la panelista Mariana Brey. El empresario negó categóricamente esta posibilidad: "No, con el daño que le hizo, no creo que pueda estar enamorada todavía. La borró del medio, de la publicidad y de los desfiles. Yo lo viví".

A continuación, soltó la bomba: "Él le fue infiel. Ella le encontró mensajes con Marianela Mirra. Después de eso, se reconciliaron y cuando ella vuelve con él, volvió a ver otro mensaje de esta Marianela. Ahí agarró las cosas y se fue", detalló sobre la separación.

La pareja se separó meses antes de la fecha que propusieron para su boda.

El nombre de Marianela Mirra es otro que atrajo polémica cuando se asoció con Jorge Rial. En 2015, el conductor de "Intrusos" quiso incorporar a la tucumana ganadora de Gran Hermano al panel de su programa. La llamó para que viajara desde Tucumán, la probó en el puesto para ver cómo se desempeñaba y lo que vino después fue un gran escándalo.

.

El conductor, que en ese entonces estaba de novio con La Niña Loly, le enviaba mensajes subidos de tono y ella lo escrachó en las redes sociales. "La realidad es que yo expuse una situación desagradable porque me ofreció trabajo y además de querer manipular lo que tenía que decir, estaban permanentemente los comentarios de baboso y paj... Yo me quise morir, porque ahí había buena onda", contó la ex "Gran Hermano".

El presente de La Niña Loly

La mediática habría abandonado Miami por su Córdoba natal. (Instagram: @soylolyantoniale)

Antes de desaparecer de los medios, la Niña Loly realizó polémicas declaraciones sobre su relación con Rial y el contexto de su ruptura: "Yo ya no quería que me trataran mal. Se enojaba por tonterías y si yo le hacía planteos por mujeres que le escribían cosas, siempre la culpable era yo. Todo estaba desequilibrado emocionalmente", explicó para el ciclo "Bien de verano".

"A Agustina Kämpfer la conoció estando conmigo", agregó, hablando de otra ex pareja de Jorge Rial. "Me confundía todo el tiempo porque pasaba de ser LA mujer a ser poca cosa, a la nada misma. Hubo destrato verbal, a veces yo le decía 'pará, ¿por qué me tratás así? Si yo no soy tu enemigo, me tratás peor que a un enemigo tuyo'. Él tiene un carácter fuerte y yo lo entendía porque estaba cargado con muchas cosas", cerró.

Después de la mediática ruptura, Antoniale se mudó a Miami, donde se puso en pareja y eventualmente se casó con el manager del cantante Marc Anthony. En las últimas semanas, sin embargo, llegó a los títulos que esta relación estaría enfrentando problemas, y que Antoniale habría abandonado Estados Unidos para regresar a su Córdoba natal.