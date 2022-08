" La Voz Argentina" atraviesa en los knock outs una de sus instancias más complejas, ya que los participantes de los equipos pelean de igual a igual para quedarse en la competencia. De todos modos, esto no impide que los jurados se abran y revelen historias de su vida personal en medio de las devoluciones que deben otorgar.

Durante la emisión del jueves, el team de Mau y Ricky tuvo un complicado cruce entre Jazmín Sparta y Juan Manuel Godoy. Si bien el dúo eligió quedarse con la primera mencionada, el segundo pudo permanecer en la competencia gracias a un inesperado robo de Soledad Pastorutti para su alegría.

Godoy decidió interpretar "Óleo de mujer con sombrero" de Silvio Rodríguez, por lo que impactó a los jurados. Ricardo Montaner se tomó un momento en su devolución para recordar una sentida historia que tuvo con la canción y Marlene, la madre de Mau y Ricky, en el comienzo de su extensa relación.

Ricardo Montaner y Marlene, su esposa.

"Salimos en carretera, Marlene iba a dirigir su primer video para mí y fuimos a la playa como con 30 personas. Hay un lugar donde filmamos pero antes de llegar ahí, paramos a tomar café y comer unas empanadas", comenzó el reconocido cantautor.

Además, recordó con una sonrisa: "Se me ocurrió sacar la guitarra y, hasta ahí, no habíamos cruzado palabra. Se me ocurrió cantar esta canción y la cara que tenía ella mientras la cantaba fue la primera vez que me fijé con ella". Por último, le agradeció al participante por elegir dicha canción: "Recordé uno de los momentos más hermosos de toda mi vida".