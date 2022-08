" La Voz Argentina" vive sus últimos knock outs, por lo que los jurados están definiendo sus equipos una vez más. El número de participantes cada vez es menor, por lo que la exigencia es mayor para los cantantes.

Durante la emisión del miércoles, hubo un gran duelo en el equipo de Soledad Pastorutti. Damián Ayala avanzó por sobre Nicolás Reartes, aunque ambos se llevaron elogios de la cantautora y sus compañeros del jurado. Sin embargo, el segundo mencionado llamó la atención al revelar una historia tras su interpretación.

.

En charla con Marley, ambos revelaron las cábalas que tenían con ellos para momentos importantes. El participante eliminado explicó que suele llevar una cadenita pero que justamente en su último día en "La Voz Argentina" no la tenía con él. "No me la puse porque no se veía con el outfit", explicó en primer lugar.

Nicolás Reartes en " La Voz Argentina".

De todos modos, llamó la atención al explicar la historia de dicho elemento. "Me la regaló una ex novia hace muchos años y todavía la tengo. Es una persona a la que le tengo mucho cariño porque terminamos bien la relación", comentó con sinceridad.

Fiel a su estilo, Ricardo Montaner bromeó con la idea de que no le cae muy bien a su nueva novia, aunque el ex " La Voz Argentina" aclaró que se encuentra soltero.