Alberto Olmedo es recordado por ser uno de los comediantes más populares de la Argentina, a pesar de que ya pasaron más de 35 años de su muerte. Claro que no estuvo solo en su carrera y también quedaron grabadas en la memoria colectiva "las chicas Olmedo", integrantes de sus programas más icónicos.

La lista la integran Silvia Pérez, Beatriz Salomón, Adriana Brodsky, Divina Gloria y Susana Romero. Justamente la última mencionada atraviesa un momento más que preocupante de salud, según lo que relató ella misma en un audio que envió a "El Run Run del Espectáculo" por Crónica HD.

"Me hago estudios de rutina por las tres operaciones que tuve a partir de que empezó la pandemia, fueron una tras otra", comenzó en el ciclo que conducen Lio Pecoraro y Fernando Piaggio. Además, reveló que lo tuvo que pasar previo a su diagnóstico final: "Primero fue el corazón, después las piernas y me tuvieron casi cuatro años sin saber que tenía pensando que tenía que ver con la cervical pero no".

Susana Romero junto a Alberto Olmedo.

"Era que tenía más del 70% de las arterias tapadas, por todo el cuerpo. El tema del corazón es que tengo un problema con la válvula mitral que es por donde entra y sale la sangre. Soy una paciente de riesgo, estoy medicada", sumó Susana Romero sobre el delicado cuadro de salud que presente.

Susana Romero en un grave estado de salud.

Como si fuera poco, tuvo que someterse a distintos stents que le generaron dolor. "La gente se piensa que ponerse un stent no es complicado pero depende, yo tengo cinco stents en el corazón, más los que me pusieron en la pierna. Es mucho dolor y sufrimiento", completó en "El Run Run del Espectáculo" por Crónica HD la actriz y bailarina Susana Romero.