El nivel de exigencia en " La Voz Argentina" es cada vez más alto, por lo que comienzan a quedar en el camino cantantes con gran talento. Sin embargo, muchos participantes utilizan su paso por el reality de Telefe para potenciar su carrera, algo que suelen compartir en el escenario del programa.

Durante la emisión del martes, Lali Espósito despidió a Estef Figueroa de su equipo tras el knock out frente a Florencia Bonavida. Sin embargo, durante su saludo final, reveló un dato que sorprendió a todos los jurados y a Marley, con quien vivió un momento divertido minutos antes.

Tras interpretar su versión de "Pretty Woman" de Elvis Presley, no pudo contener las lágrimas por salir de "La Voz Argentina". "Gracias, di lo mejor que pude. Estoy feliz y quiero aprovechar para pedir que no dejen de escucha música y no dejen de darle trabajo a los músicos", explicó entre sus agradecimientos a Lali Espósito.

Estef Figueroa en " La Voz Argentina".

Cabe recordar que la participante comentó en la audición a ciegas que era imitador de John Lennon y que tuvo un contacto virtual con su hermana. A raíz de esto, comentó: "Con esta relación linda que armé con la hermana de John (Lennon), voy a estar representando a Argentina en Liverpool".

Además del asombro, los jueces destacaron la liviandad con la que mencionó que viajaría a una de las ciudades más importantes para la música a nivel mundial, ya que allí comenzaron The Beatles en la década de los 60s.