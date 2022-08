Desde que Virginia Gallardo se negó a participar de la serie biográfica de Ricardo Fort, su relación con los hijos del chocolatero, Felipe y Marta Fort, quedó tensa. La panelista de "Intrusos" se mostró afligida por el distanciamiento, especialmente después de la muerte de Gustavo Martínez, tutor legal de los adolescentes hasta que cumplieran 18 años.

Recientemente, la vedette se reencontró con la heredera de Felfort, cuando la joven fue a ver una de las funciones de la obra "Sex", dónde Gallardo actua. "Ocurrió algo raro hace un tiempito atrás, Martita y su equipo fueron a ver a la obra, y obviamente los vi", comentó la panelista.

"Me acerqué porque en un momento interactúo con el público y tuve la mejor predisposición de Martita, pero no tuvimos un ida y vuelta", agregó en su diálogo con "Agarrate Catalina".

Virginia Gallardo con Felipe y Marta Fort cuando era novia de Ricardo Fort.

Luego, Virginia Gallardo fue sincera sobre el futuro de su vínculo con Marta Fort: "No sé si vamos a ser amigas, ella va a crecer y cuando ponga todo en la balanza, tal vez sepa diferenciar las cosas y el enojo de ellos por no querer formar parte de una serie. Podría haber reaccionado mal cuando me acerqué, y la verdad es que no lo hizo, yo siempre estaré acá para escuchar".

