Wanda Nara lleva semanas en medio de posibles rumores de separación con Mauro Icardi. Finalmente, una polémica con una empleada uruguaya que llevó a Europa para trabajar con su familia confirmó que la empresaria comenzó los trámites para divorciarse de su esposo en su estadía en Argentina.

Durante la emisión de "LAM", publicaron un audio en el que Wanda Nara afirma que le pidió el divorcio a su esposo tras semanas de conflictos. Cabe mencionar que la pareja atravesó momentos muy duros, como la explosión del #WandaGate y la aparición de China Suárez como la tercera en discordia en su matrimonio.

La empleada en cuestión acudió a los medios para expresar su situación, aunque la filtración del audio dispara nuevas situaciones. Según lo que expresó Ángel de Brito, la decisión fue por parte de Wanda Nara y el acuerdo llegaría en los próximos días, aprovechando su viaje al país, entre otras cosas, para trabajar en "¿Quién es la máscara?".

Wanda Nara le pidió el divorcio a Mauro Icardi.

"Yo me vine acá a Argentina porque estoy haciendo el divorcio de Mauro, estoy organizando eso", se le escucha decir a Wanda Nara en el audio publicado en el programa de América. Además, agrega: "Me quedaré unos días más y después vuelvo. Estoy organizando un poco las cosas para el divorcio porque no puedo más".

De esta manera, la pareja llega a su final tras haber llevado adelante distintas maneras de salvar la pareja, como el viaje a África. Por lo pronto, Mauro Icardi sigue en Francia por su contrato con el Paris Saint Germain.