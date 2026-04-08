Estefi Berardi rompió el silencio sobre el hijo que espera su ex con Sofía Aldrey: "Me parece..."

El universo de la farándula argentina quedó en llamas tras confirmarse que Nacho Vivas, exnovio de Estefi Berardi, será padre junto a Sofía Aldrey, la mujer que desató el "Lavarropas-gate" contra Fede Bal. La noticia generó un impacto total en la industria, ya que cruza a las dos protagonistas de uno de los escándalos de infidelidad más picantes de los últimos años en una coincidencia casi cinematográfica.

En medio de las repercusiones, Berardi decidió enfrentar las cámaras en "Puro show" (El Trece) para dar su versión sobre el presente de su expareja y la maquilladora marplatense, intentando dejar atrás las viejas peleas mediáticas. Consultada por Pochi de Gossipeame sobre este inesperado vínculo familiar. La protagonista de la noticia no esquivó el bulto y, lejos de mostrarse resentida, optó por una postura conciliadora que sorprendió a sus compañeros de estudio. "Vi algo en redes y me parece una noticia hermosa", lanzó Estefi sin filtros, aunque reconoció que la situación es, cuanto menos, llamativa. Para la joven, el vínculo entre su ex y Aldrey es parte del pasado y aseguró que, a pesar de que su relación con Vivas fue pública, solo duró unos pocos meses.

Estefi Berardi rompió el silencio tras confirmarse el embarazo de Sofía Aldrey con su ex.

La parte más explosiva de las declaraciones de la entrevistada llegó cuando recordó el rol que Nacho Vivas cumplió en su vida tras su ruptura de una relación de cinco años. Estefi Berardi fue letal al elogiar al futuro padre, separándolo por completo del conflicto que ella mantuvo con Sofía Aldrey en tribunales por los famosos chats filtrados: "Es un chico que es un diez y se merece lo mejor. Me acompañó en un momento muy importante porque yo venía de una separación y el duelo lo pasé con él", confesó. De esta manera, intentó bajarle el precio a cualquier versión de malestar interno.

Actualmente, el foco de la polémica está puesto en cómo este embarazo une definitivamente los caminos de dos mujeres que supieron ser enemigas íntimas en la televisión. Mientras Aldrey rehace su vida lejos de las infidelidades del hijo de Carmen Barbieri, Berardi aprovechó para contar que ella también está enfocada en su maternidad futura, habiendo congelado óvulos recientemente. La coincidencia de que su ex sea ahora el compañero de la mujer que la denunció públicamente es un giro que ni los guionistas más audaces de Mariana Enriquez podrían haber imaginado para un programa de chimentos.

Finalmente, el clima en el set de El Trece se mantuvo expectante ante cada gesto de la panelista, quien cerró el tema con un escueto, pero contundente "Sí, re" cuando le señalaron lo bizarro del cruce de historias. Mientras los fanáticos de la farándula esperan la reacción de Fede Bal ante la paternidad de su ex con un antiguo novio de Estefi, la noticia sigue escalando en los portales más importantes. El escándalo por los chats parece haber quedado enterrado bajo pañales y nuevas etapas, confirmando que, en este ambiente, los enemigos de ayer pueden ser los padres de los hijos de tus ex mañana.