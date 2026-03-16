"Gran Hermano Generación Dorada": quién es el nuevo eliminado del reality

Tras el ingreso de La Maciel, "Gran Hermano Generación Dorada" emitió una nueva gala de eliminación, en vivo, por la pantalla de Telefe. Al final del programa, el participante menos votado debió abandonar la casa y se convirtió en el cuarto eliminado de la competencia.

Brian, Eduardo, Kennys, Martín, Nick y Zunino se midieron cabeza a cabeza en la placa positiva. El menos votado por el público tuvo que tomar su valija y retirarse por la puerta principal.

La placa positiva de "Gran Hermano Generación Dorada". (X/@Gran HermanoAr).

Santiago del Moro anunció a los salvados de la noche de forma aleatoria mediante los sobres dorados. El primer participante en salir de la placa fue Eduardo Carrera, el ex "GH 2003" obtuvo el 23,2 % de los votos positivos.

El segundo jugador de "Gran Hermano Generación Dorada" en salvarse de la eliminación fue Brian Sarmiento, con el 28,3% de los votos positivos.

Seguido del exfutbolista de fútbol argentino, Franco Zunino bajó de la placa, con el 36,1% de los votos positivos.

El cuarto participante en salvarse por decisión del público fue Kennys Palacios, con el 52,3% de los votos positivos. De esta manera, el cuarto eliminado de "Gran Hermano Generación Dorada" está entre Nick Ícaro y Martín Rodríguez.

Finalmente, Nick se convirtió en el nuevo eliminado del reality de Telefe, con el 43,9% de los votos positivos.

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Todos los eliminados de "Gran Hermano Generación Dorada"