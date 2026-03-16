Menú
Crónica en vivo
Apoyá a Crónica

FARÁNDULA

"Gran Hermano Generación Dorada": quién es el nuevo eliminado del reality

Este lunes 16 de marzo, el programa conducido por Santiago del Moro tuvo gala de eliminación y un participante debió abandonar la casa más famosa del país. ¡Enterate más, en la nota!

Tras el ingreso de La Maciel, "Gran Hermano Generación Dorada" emitió una nueva gala de eliminación, en vivo, por la pantalla de Telefe. Al final del programa, el participante menos votado debió abandonar la casa y se convirtió en el cuarto eliminado de la competencia.

Brian, Eduardo, Kennys, Martín, Nick y Zunino se midieron cabeza a cabeza en la placa positiva. El menos votado por el público tuvo que tomar su valija y retirarse por la puerta principal.

La placa positiva de "Gran Hermano Generación Dorada". (X/@Gran HermanoAr).
La placa positiva de "Gran Hermano Generación Dorada". (X/@Gran HermanoAr).

Santiago del Moro anunció a los salvados de la noche de forma aleatoria mediante los sobres dorados. El primer participante en salir de la placa fue Eduardo Carrera, el ex "GH 2003" obtuvo el 23,2 % de los votos positivos.

El segundo jugador de "Gran Hermano Generación Dorada" en salvarse de la eliminación fue Brian Sarmiento, con el 28,3% de los votos positivos. 

Seguido del exfutbolista de fútbol argentino, Franco Zunino bajó de la placa, con el 36,1% de los votos positivos.

El cuarto participante en salvarse por decisión del público fue Kennys Palacios, con el 52,3% de los votos positivos. De esta manera, el cuarto eliminado de "Gran Hermano Generación Dorada" está entre Nick Ícaro y Martín Rodríguez.

Finalmente, Nick se convirtió en el nuevo eliminado del reality de Telefe, con el 43,9% de los votos positivos.

Noticia en desarrollo...

Todos los eliminados de "Gran Hermano Generación Dorada"

  • Divina Gloria (abandono)
  • Lucero
  • Tomy
  • Carmiña (expulsión)
  • Carlota
  • Nick

Gran Hermano: todo sobre la nueva temporada, el casting, los ganadores y los participantes

Esta nota habla de:
1
Las fotos de Ian Lucas y Evangelina Anderson que reavivan la polémica amorosa
Noticias

Las fotos de Ian Lucas y Evangelina Anderson que reavivan la polémica amorosa

2
Subastan el auto descapotable que perteneció a Leo Mattioli: cuánto vale el lujoso vehículo del "León Santafesino"
Noticias

Subastan el auto descapotable que perteneció a Leo Mattioli: cuánto vale el lujoso vehículo del "León Santafesino"

3
Escándalo en el folklore: echaron al Chaqueño Palavecino tras mostrarse con Milei en Jesús María
Noticias

Escándalo en el folklore: echaron al Chaqueño Palavecino tras mostrarse con Milei en Jesús María

4
La insólita campaña viral que une a Topa y Sabrina Carpenter en el Lollapalooza Argentina 2026
Noticias

La insólita campaña viral que une a Topa y Sabrina Carpenter en el Lollapalooza Argentina 2026

5
"Que la sigan...": el picante mensaje del papá de Cami Homs contra Tini Stoessel y Rodrigo De Paul
Noticias

"Que la sigan...": el picante mensaje del papá de Cami Homs contra Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

Últimas noticias de Gran Hermano