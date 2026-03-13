"MasterChef Celebrity": quién fue eliminado y qué participantes se acercan a la final

Este viernes 13 de marzo, "MasterChef Celebrity" tuvo un programa decisivo por la pantalla de Telefe. Al final de la emisión, un participante fue eliminado de la competencia, mientras que el resto se acerca a la gran final del reality de cocina.

Marixa Balli, Emilia Attias, Sofía "la Reini" Gonet, Ian Lucas, Claudio "el Turco" Husaín y Maxi López compitieron entre sí para avanzar rumbo al millonario premio del certamen.

El desafío de esta noche consistió en la elaboración de no uno, sino dos platos libres. Para eso, debieron utilizar las dos estaciones de cocina, ir al mercado y esperar los 30 minutos para levantar la caja misteriosa.

Marixa Balli es la nueva eliminada de "MasterChef Celebrity". (Instagram/@masterchefargentina).

Emilia Attias, Ian Lucas y La Reini fueron quienes mejor cumplieron la consigna, por lo que fueron los primeros en subir al balcón. Los acompañó Maxi López, quien también pasó a la siguiente ronda.

Entre Turco Husaín y Marixa Balli, el jurado de "MasterChef Celebrity" decidió que el exfutbolista fuera quien siguiera en la competencia. De esta manera, "La Cachaca" se despidió para siempre del certamen.