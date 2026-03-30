Murió Alex Duong, actor de "Blue Bloods" y "Dexter", a los 42 años: el artista luchó contra un cáncer poco común

El mundo del espectáculo internacional está de luto tras la muerte del actor estadounidense Alex Duong a los 42 años. El artista, reconocido por sus trabajos en "Blue Bloods" y "Dexter", falleció luego de enfrentar un extraño tipo de cáncer que deterioró su salud con el paso del tiempo.

La triste noticia fue confirmada por su amiga Hilarie Steele, quien, a través de GoFundMe, detalló que el deceso ocurrió el sábado 28 de marzo. Según explicó, el intérprete murió "rodeado de amor y de amigos cercanos" luego de haber sufrido un shock séptico el día anterior.

En sus últimas horas, Duong permanecía "cómodo y, afortunadamente, sin dolor", mientras su círculo íntimo lo acompañaba. Su esposa, Christina, y su hija de cinco años, Everest, pudieron despedirse antes del desenlace. "Estaba lo suficientemente alerta para decir adiós a su pequeña, a quien ha atesorado desde el día en que nació", expresó Steele.

En 2025 le detectaron a Alex rabdomiosarcoma alveolar, una enfermedad poco frecuente que afecta los tejidos blandos. Con el avance del cuadro, perdió la visión de un ojo y atravesó tratamientos intensivos. "Solo me alimentaban y me daban medicamentos, sentado allí engordando y extrañando a mi familia", había contado sobre ese difícil momento. A pesar del deterioro, nunca se alejó del arte.

Con una trayectoria que combinó el stand-up con la televisión, formó parte de ciclos como "Sideways for Attention", "Blue Bloods", "Pretty Little Liars" y "Dexter", además de otros formatos.