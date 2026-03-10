Una ex "Gran Hermano" confirmó que tuvo una relación con Alberto Fernández y reveló que le adjudicaron obras públicas: "Era su novia..."

Lorena González del Valle, exparticipante de la primera edición de "Gran Hermano", emitida en 2001 con la conducción de Soledad Silveyra, confirmó que tuvo una relación amorosa con el exmandatario Alberto Fernández. Además, la exhermanita reveló que, producto de ese acercamiento, accedió a al menos cuatro contratos de obra pública bajo el programa Procrear.

En una entrevista al streaming "Border", González reconoció por primera vez su relación sentimental con Alberto:"Salía conmigo como salía con un montón de otras personas. No era consciente. Para mí, yo era su novia".

Según explicó la ex "Gran Hermano", el vínculo amoroso comenzó años antes de que Alberto Fernández asumiera la presidencia y coincidió en el tiempo con la relación de Fabiola Yañez, primera dama, que luego denunció al exmandatario por violencia de género.

En otro tramo de la nota, Lorena González del Valle relató que, tras contactarse con el entonces presidente de la Nación durante la pandemia de covid-19, la constructora Niro Construye SA, creada junto a su exmarido, obtuvo adjudicaciones para construir más de mil viviendas en distintos municipios.

González describió cómo, ante el estancamientos de obras, recurrió a un pedido directo al presidente: "Alberto, discúlpame que te moleste, ¿puedo hablar con vos? Necesito pedirte, por favor, si podés intervenir por la cantidad de obras paralizadas que tenemos", reprodujo en la entrevista.

Acto seguido, contó que aceptó una invitación para hablar del asunto personalmente. "Yo estaba en Palomar. ¿Sabés cómo tomé la General Paz? Admito que fui desesperada; me rebajé por trabajo. Fui a pedirle trabajo. Para mí sí, era rebajarme después de todo lo que vivimos", expresó, con la voz entrecortada.

Finalmente, Alberto Fernández la derivó con Jorge Ferraresi, ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat en ese momento, que le aseguró que iba a "priorizar" a su empresa en los procesos de licitación si cumplía con los requisitos técnicos y administrativos.