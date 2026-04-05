Viviana Colmenero y Marcela Tauro se cruzaron en vivo: "No hables de política que no sabés votar..."

Viviana Colmenero y Marcelo Tauro protagonizaron un fuerte cruce al aire de "Intrusos" (América TV). Allí la ex "Gran Hermano" confrontó a la conductora al recordarle una autocrítica que había hecho en los medios, donde se lamentó haber votado a Javier Milei en las elecciones generales.

"Vos que no sabes votar, no tenés que hablar de política", disparó Colmenero contra Tauro, argumentando que ella misma lo había dicho en un streaming. "No dije que no sé votar", aclaró Marcela, quien había pedido no hablar de política para que no se vaya la audiencia.

Y fundamentó su postura: "Es un país en el que lamentablemente votamos todos mal. Los candidatos son un desastre porque todos me demostraron lo mismo. Vi pasar tantos y todos lo mismo". "No me chusees con eso porque si no te saco otro tema", disparó Marcela Tauro.

"No, vos votaste mal. La próxima votá bien, por favor, porque después la padecemos todos", insistió Viviana Colmenero, quien contrapuso: "No todo es lo mismo. Por eso, votá bien, te lo ruego por los jubilados".

Consultada por su posible incursión en la política, Colmenero expresó: "Milito por el bien, no por el mal que pide créditos millonarios y al jubilado le cortaron los créditos de la ANSES". "Vos sos una persona de bien trabajadora, pero lamentablemente a veces no hay conciencia colectiva y se vota mal", agregó la ex "Gran Hermano".

"Pensá en el otro, en el que quedó sin laburo y está desocupado", le pidió la famosa a Marcela Tauro, invitándola a la reflexión. "Tiene que ver con todo porque somos ciudadanos", defendió su punto de vista. Y cerró: "(Por los que sufren) no votó a un gobierno que le da la espalda al pueblo".