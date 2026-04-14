Yanina Screpante tuvo una feroz pelea con un vecino por vender comida al lado de su casa: la palabra de la modelo y el comerciante

Tras su escandalosa separación del Pocho Lavezzi, Yanina Screpante volvió a quedar en el centro de la escena mediática. Esta vez por un video que se volvió viral en el que se la ve increpar a sus vecinos de Cardales por un local de comida que abrieron junto a su casa. Tras la difusión, tanto la modelo como el comerciante decidieron romper el silencio.

El episodio salió a la luz este lunes en "Puro Show" (El Trece), donde contaron que la propiedad pertenece a la mediática y está alquilada. Según detallaron, los ocupantes del lugar venían quejándose por el humo constante que generaba el puesto gastronómico instalado en la vereda.

En las imágenes se observa a Screpante discutiendo con quienes atendían el negocio. "Allá atrás ponete a hacer chorizos o lo que quieras. Yo entiendo que vos necesitás laburar, pero hacelo en el fondo. Yo soy la dueña de acá al lado", lanzó, visiblemente molesta.

La respuesta no tardó en llegar. "Yo no los molesto", le dijo una mujer del lugar. Sin embargo, la influencer retrucó: "Pero la gente se me fue, mi amor. Yo gano plata con esto porque vivo de esto", dejando en claro el impacto que, según ella, tenía la actividad en su vivienda.

Yanina Screpante increpó a sus vecinos y el momento quedó registrado. (Foto: Captura El Trece).

El conflicto escaló cuando la ex del futbolista calificó el puesto como "una crotada" y advirtió que llamaría a la policía por una supuesta falta de habilitación. Desde el otro lado reaccionaron con firmeza: "¿Quién sos vos para decir que esto es una crotada? Somos gente laburadora".

El descargo del comerciante

Tras el cruce, uno de los vendedores hizo un descargo en redes. "Esta ridícula se llama Yanina Screpante", escribió al comenzar su publicación. Además, relató que la mujer se presentó en el domicilio para pedir que retiraran la parrilla y cuestionó sus dichos sobre la "crotera".

"No busco nada escrachándola solo que quede registrado lo basura que puede llegar a ser fuera de las cámaras", agregó el joven, que defendió el trabajo familiar y apuntó contra la actitud de la mediática.

El descargo del comerciante contra Yanina Screpante. (Foto: Captura El Trece).

La palabra de Yanina Screpante

Este martes, desde "Puro Show" dieron a conocer la versión de la modelo. Según indicaron, ella habría solicitado que no utilizaran la vereda para cocinar debido a las quejas de quienes alquilan y a la presunta falta de permisos.

Finalmente, Screpante rompió el silencio y explicó su postura. "Por supuesto pusieron la parte del video donde me saco porque estaba tratando de hacerles entender algo que no entendían... Esto es un perjuicio para mi madre porque es jubilada y vive de esa renta. Y si la gente se le va... Los derechos de los vecinos terminan donde empiezan los nuestros".

Yanina Screpante rompió el silencio en "Puro Show". (Foto: Captura El Trece).

En la misma línea, agregó: "Entiendo que quieran trabajar, pero que se armen el puesto en otro lado, no donde perjudican a los vecinos. Cociná en el jardín de tu casa, la vereda es pública". También aseguró que intentó dialogar antes de la discusión.

Para cerrar, contó cómo siguió todo: "Llegaron los inspectores y bromatologia, y les labraron dos actas porque no se podía tener el local de venta ni el fuego", sostuvo, dejando en claro que el conflicto ya tomó intervención oficial.