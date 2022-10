Gerard Piqué se encuentra en el ojo de la tormenta tras separarse de Shakira por un romance con una joven de 23 años llamada Clara Chia Marti. La intérprete de "Waka Waka" y el futbolista del Barcelona se conocieron en el 2010. El escándalo y post ruptura deja en medio a sus dos hijos: Sasha y Milan. Ambos se encuentran disputando la custodia de los niños.

Shakria y Piqué comparten dos hijos: Sasha y Milan

En este contexto, las cosas solo parecen complicarse cada vez más para Piqué. Su empresa Kosmo, la cual está vinculada al mundo del deporte y a los medios de comunicación, afronta quejas y renuncias masivas.

El paparazzi Jordi Martín, quien sigue los pasos del jugador, cuenta que los empleados están muy disconformes con el jugador porque no está presente en la compañía. "Me aseguran que Gerard Piqué no va más por Kosmos como antes, que no está tan comprometido con la empresa y está habiendo un problema serio en ella", contó Martín en el programa Socialité.

Asimismo, añadió: "Esta misma semana se habría producido una fuga masiva entre el equipo directivo de Kosmos, me dicen que hasta cuatro trabajadores se habrían marchado. Le transmitieron a Piqué que están descontentos".

Shakira descubrió la identidad de la modelo con quien Gerard Piqué la engañaba

No es la primera vez que Piqué engaña a Shakira.

Cada vez aparecen más detalles de la separación de la mediática pareja. En esta ocasión, los medios españoles afirman que el jugador habría mantenido una relación sentimental con la modelo israelí Bar Rafaeli durante el año 2012. “Hace unos días le hice llegar esta información a una persona cercana a Shakira. Después de mucho tiempo, por fin me han podido confirmar lo que en su día fue un secreto a voces", afirmó Jordi Martín.