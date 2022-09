La muerte de la reina Isabel II a sus 96 años causó gran conmoción a nivel mundial. Esto llevó a que se recuerden distintos momentos de su vida, así como también las relaciones con los integrantes de la Familia Real. Una de ellas fue Diana, más conocida como Lady Di, la primera esposa de Carlos, el heredero de la corona tras el fallecimiento reciente.

Está claro que su trato no fue el mejor, en especial por la forma de ser que tuvo la princesa de Gales que falleció en 1997 en París. De todos modos, la relación entre ambas comenzó de buena manera ya que la reina no puso trabas al enterarse que la prometida de su hijo era Diana. Según su visión, su familia aristocrática era algo que podía ayudarla a adaptarse a la realeza.

Si bien se mantuvo en silencio, ese mismo gesto fue una demostración de aprobación al matrimonio que comenzarían y que dejaría dos hijos: Guillermo y Enrique. Los registros de la época marcan que el primer encuentro entre ellas tuvo lugar en el castillo de Balmoral a finales de 1980, donde el balance fue muy positivo. “La Reina la encontraba encantadora y apropiada”, explicó Tina Brown en la biografía de la princesa.

Lady Di y la reina Isabel II comenzaron su relación de buena manera.

Horas previas a su casamiento, que se realizó el 29 de julio de 1991, Isabel le envió a Lady Di una tiara de perlas y diamantes y un collar que pertenecieron a la reina Mary, otro detalle que se leyó como un buen gesto. De allí en más, hubo distancia entre ambas aunque fue Diana quien se animó a enviar un guiño a la corona. La princesa Grace Kelly murió en 1982 y ella pidió asistir a su funeral como representante de la familia real, algo que era poco habitual pero que la reina aceptó sin problemas.

Poco tiempo después comenzaron los problemas en la pareja, algo que agregó distancia entre Diana e Isabel. Tras un encuentro con la reina, la todavía esposa de Carlos recordó: “Me indicó que la razón por la que nuestro matrimonio se había ido a pique era porque el príncipe Carlos lo estaba pasando muy mal con mi bulimia”. Dicha enfermedad la aquejó durante varios años.

Pasaron varios años de una profunda crisis en la relación de Carlos y Diana, aunque hasta ese momento la opción de un divorcio no aparecía en los planes, mucho menos de la reina. De todos modos, muchas actitudes de Diana le molestaban y el mal ambiente seguía su crecimiento. A través de un documental, el príncipe causó gran sorpresa en 1994 al revelar que su matrimonio estaba roto y que tenía una relación por fuera de él.

Lady Di y la reina Isabel II, una relación distante.

Esa misma noche, Lady Di lució lo que sería recordado como "El vestido de la venganza". Lejos de todo protocolo real, la mujer asistió a un evento vestida de negro y con un escote, algo que terminó de romper su trato con la casa real. Un año más tarde, Diana brindó una entrevista en la que confirmó que su marido estaba con otra persona. Además, aseguró que no tenía las condiciones para ser rey.

"El vestido de la venganza" por parte de Lady Di.

Esto decantó en el divorcio de la pareja que se firmó en agosto de 1996, tras el pedido de la reina a ambos. Claro que la relación entre las dos mujeres no tuvo nuevos capítulos tras la ruptura, aunque Isabel se mostró conmovida por la muerte de su ex nuera en 1997. Durante su funeral, el cuerpo pasó por el palacio de Buckingham y la reina inclinó levemente su cabeza. Dicho gesto no estaba marcado en el protocolo y se leyó como una señal de respeto a la figura de la madre de dos de sus nietos.