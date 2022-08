Estamos a mediados de agosto y aún la casa de “ Gran Hermano”, que se está construyendo en los estudios Pampa de Martínez con 3.000 metros cuadrados, no está ni cerca de terminarse. Lo previo comercial se hizo, ya Santiago del Moro se lo vendió a los publicistas y tienen avisos de todo tipo y color. De hecho, habrá un cajero automático dentro de la casa y van amortizando los costos. Kuarzo hace los servicios de producción, pero el mando es de Telefé, irá por Pluto TV las 24 horas. El premio en pesos va a sorprender; mayor que el de “El Hotel de los Famosos”. Irá en vivo, y la salida será pegada a “¿Quién es la máscara?”, horas/días antes o después. Los nombres de los participantes ya los tienen, pero, hasta que no se firme, no pueden abrir la boca.

***

Los canales se están organizando para cubrir el Mundial de Qatar, fuente de rating concreta. En Telefé se supone que Marley hará “Por el mundo Mundial” con Wanda Nara y Susana Gimenez, también estaría Germán Paoloski con acciones tipo “NET Mundial”. En El Trece, confirmados Martín Liberman y Walter Nelson (de hecho, están buscando reemplazos en “Los 8 escalones”), por su parte, Marcelo Tinelli tendrá que seguir con la segunda temporada de “Canta conmigo ahora” (se lo va a perder), y faltan los nombres de El Trece y TN, sólo los de noticias de deportes, en tanto en Canal 9, la TV Pública y América están en plena tarea de mencionar a los periodistas deportivos, y se hablaba de Alejandro Fantino, quien se casa el 30 de julio en Cañuelas. Habrá que ver.

.

***

En Telefé están armando fuerte el lanzamiento de prensa de “¿Quién es la máscara?”, que conduce Natalia Oreiro por primera vez en la Argentina. Tal como anticipamos, Wanda Nara y sus cinco hijos ya estarán en Buenos Aires, pero, previsora y cuidadosa de su negocio, hizo llamar a su vestuarista para ponerse de acuerdo en cómo lucirá frente a los medios. Quiere un vestido escotado y que no coincida el color con el de Natalia. Por el lado de Karina, pide que no le pongan más el apodo de “La Princesita”. La cantante extraña ahora a Lizy Tagliani, que se mudó a El Pato con su novio, los perros y dos gatos, porque eran vecinas en el barrio privado de Hudson. Han compartido mucho mate juntas.

***

Mientras prepara los shows, el 28 de este mes en Rosario y luego gira por el Sur, Valeria Lynch ya firmó contrato con la productora de “La Voz Uruguay”, que irá por Canal 10, como en las anteriores ediciones. La cantante, acompañada por Mariano Martínez, su actual pareja, trata de no amargarse con los ataques de sus ex, el de Cau Bornes, que sigue con el juicio (no se terminó) y no está dispuesto a acordar nada, y el que considera injustificado de otro de sus ex, Miguel Habud, con quien también terminó mal. En octubre la esperan a la Lynch en Chile y se supone que en noviembre ya estará grabando, con lo cual seguirá viviendo en Uruguay, donde tiene su residencia fiscal.

***

Nadie mejor que Nicole para llamar la atención. El viernes quedó tirada en el piso para hacer una postura de yoga que requería un participante. La Neumann les rinde mucho, esa es la verdad. De ahí que, por contrato, la modelo graba “Los 8 escalones” martes, miércoles y jueves, y tiene vacaciones garantizadas cada tres meses, todo legal y coordinado con Guido Kaczka. Quienes la envidian le reconocen que llega varias horas antes con tres asistentes para el peinado, el maquillaje y el vestuario, y lo da todo. Su novio, Manu Urcera, es un buen crítico y la ayuda a mejorar.

***

Algunos productores teatrales han eliminado el intermediario en la venta de localidades, como lo hizo Dabope (Prada-Hoppe-Corbo), en este caso, con la gira de Peter Alfonso “Una noche en el hotel”. Luego de estar en Uruguay (varias ciudades), se despiden en Catamarca con elenco que incluye a Pachu Peña, Rodrigo Noya, Sofía Macaggi, Iliana Calabró y Julieta Bartolomé en el Cine Teatro Catamarca, con entradas a $3.000. Terminan la gira y Peter se pone a pensar el nuevo espectáculo que llevará a Carlos Paz, siempre como cabeza de compañía.

***

No hay info sobre cómo van las peleas por las marcas de Maradona, pero hasta ahora Matías Morla, dueño de Sattvica S.A., se ha salido con la suya, y se supone que reparte las ganancias con las hermanas de Diego Maradona. Ahora hemos notado que logró registrar como marca las palabras “El Diego” en varias clases que incluyen bebidas, cigarrillos, perfumes, ropa, calzados y artículos de deportes. Se las habían rechazado el año pasado, pero parece que Sattvica S.A. habría argumentado que las palabras “El Diego” por sí solas no serían asociadas con Diego Armando Maradona. Raro, porque los examinadores objetaron esas solicitudes alegando que esas palabras asociadas a esa imagen que querían registrar serían asociadas con Diego Armando Maradona y por ese motivo denegaron todas esas solicitudes.

***

Corrección y confirmación oficial del estreno de “Más respeto que soy tu madre”, versión cinematográfica de Marcos Carnevale con guion de Hernán Casciari y producción de Pampa Films y Nacho Laviaguerre, para el jueves 8 de septiembre. Habrá función de prensa con Florencia Peña, Diego Peretti, Ángela Torres, Guillermo Arengo e invitados especiales en esa semana. Y se verá cuántas salas puede lograr la distribuidora, que es Disney, ya que la peli va en formato 2D. La comparación con el exitazo teatral que hiciera Antonio Gasalla en varias temporadas exitosas, con Florencia Peña -que hace el mismo personaje, Mirta Bertotti-, va a ser el tema de conversación. Deberían mandarle el link al genial Gasalla para saber qué opina, ¿no?

***

Curiosidades del rating: muy bajo encendido en la abierta el feriado lunes, lo más visto “Fugitiva”, 12.0 puntos de promedio, versus “Los 8 escalones”, 9.4; “LPA”, 1.3; “La hora exacta”, 1.1; “Noche de mente”, 0.7, e “Imperio”, 0.4. Primera caída de “La Voz”, 11.6; “Canta conmigo ahora”, 9.3; “Animales sueltos”, 1.3; “Tele 9 al cierre”, 0.7, y “Rumbo a Catar”, 0.3. A la mañana “A la Barbarossa”, 3.4, perdió con “Nosotros a la mañana”, 4.2; “Qué mañana con Cala”, 1.6; “Es por ahí”, 1.1, y “Mañanas públicas”, 0.6. El duelo “Zuleyha”, 9.1, vs. “100 argentinos dicen”, 6.1 y “Bendita”, 4.3, vs. “LAM”, 3.1. El informativo más visto de la televisión argentina “Telefé noticias”, 10.6; en tanto “Telenoche”, 6.6. El día lo ganó Telefé, 9.1; El Trece, 6.6; Canal 9, 2.3; América, 2.1; TV Pública, 0.7, y Net TV, 0.3. Los datos corresponden a la encuestadora Kantar Ibope Media.