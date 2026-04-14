Curiosidades del rating: cuánto midió el regreso de "La Peña de Morfi" frente a Juana Viale

El rating de la televisión argentina volvió a brillar este domingo. El mediodía se convirtió en el escenario principal de una competencia que ya trasciende los números: es una elección de compañía para el almuerzo familiar. Mientras el regreso de "La Peña de Morfi" con Diego Leuco y Carina Zampini apuesta al folklore y la cocina en vivo, El Trece mantiene la tradición de la mesa de Juana Viale, nieta de Mirta Legrand.

Curiosidades del rating: La sorprendente brecha entre "La Peña de Morfi" y Juana Viale por el encendido

Según informó La Pavada del Diario Crónica, el duelo principal fue para "La Peña", que promedió 6.2 puntos frente a los 3.1 de "Almorzando JV". En el segmento vintage, "Ingalls" marcó 3.2 contra los 1.6 de "El Chavo" y 0.4 de "Agente 86". Más tarde, "Infama" hizo 1.0 vs. "Implacables" con 1.3, mientras que el cine nacional con "Re loca" alcanzó los 5.2 frente al 4.8 de "Cine shampoo". Lo más visto fue la gala de "GH" con 12.15 puntos. Este escenario surge en un contexto de fuerte reestructuración, donde el conflicto central radica en la pelea por el encendido y cómo los canales líderes buscan retener a la audiencia ante la migración hacia las plataformas digitales.

Más allá de la frialdad de las cifras, lo que se vio este domingo fue un triunfo de la calidez y lo artesanal. "La Peña de Morfi" logró duplicar a su competidora directa, demostrando que esa mezcla de peña folclórica, humor y recetas al fuego se siente como estar en casa. Con sus 6.2 puntos, el programa de Telefe se consolidó como el gran anfitrión de la jornada, dejando a la propuesta de Juana Viale con 3.1, en una mesa que, aunque elegante y con invitados de peso, no logró quebrar la cercanía que transmite el equipo del canal de las pelotas.

Curiosidades del rating: "La Peña de Morfi" le ganó el duelo a Juana Viale y lideró la tarde en Telefe

La nostalgia también jugó su partido aparte y nos recordó que hay historias que no se jubilan. Ver a "La familia Ingalls" rindiendo con 3.2 puntos y ganándole cómodamente a clásicos como "El Chavo" habla de un público que busca relatos simples y tranquilos para la sobremesa. Incluso en el cierre del día, el fenómeno de "Gran Hermano" no dio respiro: sus 12.15 puntos de promedio lo dejaron en otra liga, muy lejos de las propuestas cinematográficas de la competencia, confirmando que la curiosidad por el reality sigue siendo el motor de la noche.

Finalmente, el domingo dejó claro que la televisión abierta sobrevive cuando logra humanizarse y acompañar al espectador. Telefe se llevó el día con un promedio general de 6.3, apoyado en la sinergia de los realities y la música en vivo. Hoy, la pelea por el rating no se gana solo con grandes producciones, sino con esa capacidad de entretener a toda la familia.