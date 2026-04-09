"La Peña de Morfi" se enfrentará con el programa de Juana Viale por el rating: todos los detalles

Este domingo 12 de abril vuelve "La Peña de Morfi" a la pantalla de Telefe. Sin Lizy Tagliani, la dupla estará conformada por Diego Leuco y Carina Zampini, quien supo ser conductora junto al recordado Gerardo Rozín. El ciclo dominical sobre música y gastronomía se prepara para competir por el rating con el programa de Juana Viale.

Según La Pavada de Diario Crónica, domingo próximo de alta competencia, con la salida de "La Peña de Morfi", Carina Zampini y Diego Leuco e invitados, Valeria Lynch, Ángela Leiva y Ráfaga, entre otros.

Este domingo 12 de abril vuelve "La Peña de Morfi".

Por otra parte, no faltarán las recetas de Santiago Georgini y Felicitas Pizarro. Además, todo el humor de Pichu Straneo, Pachu Peña y Nazareno Motola, como el año pasado. El cambio significativo viene por el lado del deporte, ya que se fue Ariel Rodríguez y su lugar será ocupado por Claudio "el Turco" Husain, el exfutbolista que participó en la última edición de "MasterChef Celebrity". Tampoco estará Barby Franco en la pulpería.

Del lado de "Almorzando con JV" (Juanita) tiene a Eleonora Wexler; amigo y director, Luciano Cáceres; Eugenia Tobal; Andy Chango; y Tiziano Gravier; hijo de Valeria Mazza y Alejandro Gravier.