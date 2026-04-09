Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale para este fin de semana

Mirtha Legrand y Juana Viale se preparan para una nueva emisión de sus respectivos programas: "La Noche de Mirtha" y "Almorzando con Juana", que van todos los fines de semana por la pantalla de El Trece. En sus "mesazas", la "Chiqui" y su nieta tendrán invitados de lujo, que prometen debate y entretenimiento.

Una vez más, tal como tienen acostumbradas a sus audiencias, Mirtha y Juana recibirán a destacadas personalidades de la actualidad, la política y el espectáculo.

El sábado 11 de abril desde las 21.30 horas, "La Noche de Mirtha" compite una vez más contra "La noche de los ex" (Gran Hermano) en Telefe. La diva estará sentada en un nuevo programa de su legendario ciclo junto al conductor televisivo y radial Baby Etchecopar.

También estarán presentes en la mesa de Mirtha Legrand el escritor y periodista Reynaldo Sietecase, la panelista Mariana Brey y la humorista comediante Belén Francese.

Los invitados de Mirtha Legrand para este fin de semana. (Instagram/@lamesazarg).

El domingo 12 de abril desde las 13.45 horas, "Almorzando con Juana" se enfrentará por el rating con el regreso de "La Peña de Morfi" (Telefe). Juana Viale recibirá en su programa a los reconocidos actores de ficción y teatro Eleonora Wexler y Luciano Cáceres.

Además, serán de la partida el compositor y cantante argentino Andy Chango; el hijo de Valeria Mazza y Alejandro Gravier, Tiziano; y la actriz y conductora Eugenia Tobal.