"Otro día perdido": quiénes son los invitados y las sorpresas de Mario Pergolini para el viernes 17 de abril

"Otro día perdido" volvió con todo en su segunda temporada y logró un arranque sólido en rating. Con famosos de lujo como Luisana Lopilato en su debut, y diferentes figuras, como Callejero Fino, Mario Pergolini y su equipo apuestan por nombres de renombre para mantener el interés del público. Así empezaron a trascender las celebridades que pasarán por su living esta semana. Y el viernes 17 de abril promete ser una noche especial.

Según La Pavada de Diario Crónica, en "Otro día perdido" esta noche, además del entrevistado principal, Sebastián Ortega, y Juan Pablo Escobar (hijo de Pablo), van a sumarle algo bien interesante al programa. Se sabe que Pergolini es fanático de la tecnología, y para esta emisión armaron con unos chicos un experimento que promete dar qué hablar. La movida incluye tecnologías viejas: máquinas de escribir, VHS y teléfonos análogos. Un viaje al pasado que el conductor quiere compartir con su audiencia.

El cierre de la semana queda para el viernes con esa dupla de entrevistados de peso. Sebastián Ortega, uno de los productores más importantes del país, y Juan Pablo Escobar, que lleva una historia de vida atravesada por el legado de su padre, se perfilan como dos conversaciones profundas. Vale recordar que Ortega produce "Dear Killer Nannies: Criado por sicarios", programa que cuenta la historia de Juan Pablo y que se puede ver en Disney+.

Con esta grilla, el ciclo busca sostener el envión inicial y consolidarse en una franja competitiva. La apuesta es clara: invitados que generan interés y conversación, más un plus creativo que solo Pergolini puede aportar.

El programa, que ya tuvo una primera temporada exitosa en 2025, volvió recargado para meterse de lleno en la conversación televisiva. Acompañado por Agustín Aristarán y Evelyn Botto, Pergolini mantiene la esencia que lo convirtió en una propuesta innovadora. La guerra por el prime time contra "Gran Hermano Generación Dorada" es feroz, pero "Otro día perdido" elige jugar sus propias reglas: tecnología retro, entrevistas de profundidad y un toque nostálgico que conecta con un público fiel.